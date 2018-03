Ermal Meta ha svelato le prime date del Non Abbiamo Armi Tour

Nuovi concerti di Ermal Meta nel 2018 - annunciate le date estive del tour : biglietti in prevendita su Ticketone : annunciate le prime date dei concerti di Ermal Meta nel 2018: il cantautore sarà in tour durante la prossima estate! Dopo lo straordinario successo di vendite per il concerto del 28 aprile al Forum di Assago, già sold out, e il live al Foro Italico di Roma, Ermal Meta annuncia a sorpresa Nuovi concerti! Si tratta della prima tranche di eventi in programma tra luglio e agosto, durante i quali Ermal Meta presenterà dal vivo il nuovo album Non ...

Ermal Meta e i suoi concerti : il sold out al Forum di Assago Video : Il 28 aprile il cantautore [Video] #Ermal Meta sara' protagonista al Forum di Assago: i biglietti sono sold out, a conferma del grande legame con il pubblico. Le due annate in cui è stato protagonista al Festival di Sanremo sono state fondamentali nella sua carriera lavorativa: si tratta di un artista unico, per il modo in cui esprime le sue tematiche. Nei suoi brani si è sempre messo a confronto con temi di un certo rilievo, come il bullismo. ...

Einar canta Ermal Meta ad Amici di Maria De Filippi : video in Piccola Anima alle prove con Annalisa : Einar canta Ermal Meta ad Amici di Maria De Filippi: tra le prossime canzoni che eseguirà nel corso dello speciale pomeridiano del sabato, ci sarà anche Piccola Anima. Il brano di Ermal Meta è contenuto nell'album Vietato Morire ed è un duetto con Elisa. Ad Amici 2018, Einar ha provato il pezzo in sala prove con Annalisa, insieme a Love Yourself di Justin Bieber. "Hai fatto un sacco di lavoro e si vede, questa tua umiltà è il motivo per il ...

Ermal Meta e i suoi concerti : il sold out al Forum di Assago : Il 28 aprile il cantautore Ermal Meta sarà protagonista al Forum di Assago: i biglietti sono sold out, a conferma del grande legame con il pubblico. Le due annate in cui è stato protagonista al Festival di Sanremo sono state fondamentali nella sua carriera lavorativa: si tratta di un artista unico, per il modo in cui esprime le sue tematiche. Nei suoi brani si è sempre messo a confronto con temi di un certo rilievo, come il bullismo. La vittoria ...

Pagelle TV della Settimana (5-11/03/2018). Promossi La7 e Antonia Klugmann. Bocciati Immaturi e Ermal Meta : Antonia Klugmann, Bastianich, Barbieri Promossi 9 alla Settimana d’oro de La7. Con l’avvento dell’8 e del 9, l’emittente di Urbano Cairo sembrava quasi spacciata. E, invece, complice la tornata elettorale, La7 diventa quinta rete nazionale (ad un passo dalla quarta) con punte di oltre il 10% di share. La rete è diventata un punto di riferimento, sinonimo di affidabilità e completezza quando si parla di informazione ...

Non abbiamo armi di Ermal Meta è Disco d’Oro : un nuovo traguardo dopo Sanremo 2018 : Non abbiamo armi di Ermal Meta è Disco d'Oro. Il traguardo della certificazione era atteso già a qualche giorno dal rilascio dell'album, visto il seguito sempre crescente di fan che l'artista di Fiera ha chiamato a sé con una qualità musicale di cui si sentiva la mancanza. Il nuovo album di Ermal Meta, appena certificato Disco d'Oro, è arrivato sul mercato Discografico il 9 febbraio scorso. Il Disco contiene anche il brano Non mi avete fatto ...

In arrivo nuovi concerti di Ermal Meta dopo il sold out al Forum di Assago : “Un regalo di compleanno bellissimo - non vedo l’ora” : In arrivo nuovi concerti di Ermal Meta in tutta Italia dopo lo straordinario successo di vendite al Forum di Assago a Milano, che ha registrato il sold out in soli due mesi. Il concerto del 28 aprile nel palasport milanese, infatti, è tutto esaurito! Il primo concerto annunciato dall'artista di Non mi avete fatto niente, vincitore con Fabrizio Moro al Festival di Sanremo, è ufficialmente sold out. Infatti a due mesi esatti dall'annuncio del ...

Sanremo 2018 : Ermal Meta contro le battute di Alessandro Cattelan e Noemi Video : A diverse settimane dalla messa in onda dell'ultima puntata di '#Sanremo 2018', il cantante di 'Non mi avete fatto niente', Ermal Meta [Video], si è scagliato online contro Alessandro Cattelan e Noemi, a to di un dialogo avvenuto tra questi ultimi due, nel corso di una delle ultime puntate di '#E poi c'è Cattelan'. Ermal e le accuse di 'plagio' a Sanremo: la ferita del cantante è ancora aperta Nel mese di febbraio 2018, è andata in onda la ...

Ermal Meta/ Dalla lite con Alessandro Cattelan e Noemi ad un ballo... d'amore! Video : Ermal Meta, Angelica Schiatti: la voce dei Santa Margaret ha parlato della collaborazione con il cantante italo-albanese per la canzone Non abbiamo armi.(Pubblicato il Fri, 09 Mar 2018 11:49:00 GMT)

Sanremo 2018 : Ermal Meta contro le battute di Alessandro Cattelan e Noemi : A diverse settimane dalla messa in onda dell'ultima puntata di 'Sanremo 2018', il cantante di 'Non mi avete fatto niente', Ermal Meta, si è scagliato online contro Alessandro Cattelan e Noemi, a seguito di un dialogo avvenuto tra questi ultimi due, nel corso di una delle ultime puntate di 'E poi c'è Cattelan'. Ermal e le accuse di 'plagio' a Sanremo: la ferita del cantante è ancora aperta Nel mese di febbraio 2018, è andata in onda la ...

Ermal META/ Angelica Schiatti - autrice di Non abbiamo armi : "Si è innamorato di questo brano..." : ERMAL META, Angelica Schiatti: la voce dei Santa Margaret ha parlato della collaborazione con il cantante italo-albanese per la canzone Non abbiamo armi.(Pubblicato il Fri, 09 Mar 2018 08:07:00 GMT)

Alessandro Cattelan vs Ermal Meta/ Il cantante : "È più facile capire l’ironia detta e non quella scritta" : Ermal Meta e Noemi, la cantante a ''E poi c'è Cattelan'' provoca poi il vincitore del Festival di Sanremo 2018 risponde per le rime su Twitter alimentando la polemica.(Pubblicato il Wed, 07 Mar 2018 18:03:00 GMT)

Ermal Meta e Alessandro Cattelan - il perdono arriva su Twitter : ...che anche nel mondo dello spettacolo c'è ancora chi sa ridere di se stesso e sa affrontare con maturità le discussioni che spesso rovinano il clima di leggerezza che dovrebbe esserci nel mondo dell'...

Ermal Meta contro Noemi e Cattelan/ La replica : "Se mi inviti cantiamo una canzone originale al 70%" : Ermal Meta e Noemi, la cantante a ''E poi c'è Cattelan'' provoca poi il vincitore del Festival di Sanremo 2018 risponde per le rime su Twitter alimentando la polemica.(Pubblicato il Wed, 07 Mar 2018 08:08:00 GMT)