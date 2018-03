Enrico Morando | Questo governo non può fare scelte politiche sul Def | la

huffingtonpost

(Di giovedì 15 marzo 2018) Il segnale di fumo sul Def lanciato dai 5 Stelle non sarà raccolto dall'esecutivo. Non basta un contenuto estremamente distensivo (dall'impegno a non sforare il tetto del 3% alla riduzione del debito) per smuovere il, che si troverà nell'impossibilità di aprire a qualsiasi risoluzione in Parlamento. A spiegarlo, in un colloquio con Huffpost, è il viceministro dell'Economia in quota Pd,: "C'è un problema di forma insuperabile:, che non ha la fiducia, non può inserire nel Def alcun indirizzo, alcuna scelta e alcuna indicazione che contenga elementi di discrezionalità politica".Il ragionamento è chiaro: iluscente non ha una maggioranza in Parlamento e peril 10 aprile, data di scadenza di presentazione del Def, consegnerà alla Camera e al Senato un documento snello, con il ...