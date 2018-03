Energy drink col topo morto dentro La terribile scoperta dopo essersi scolato l’intera

Psicologia : studi - con il mix alcol-Energy drink più rischi di ludopatia : Due ricerche dell’università di Padova, pubblicate sulle riviste ‘European Addiction Research’ e ‘Addictive Behaviors’ a firma Natale Canale e Alessio Vieno del Dipartimento di Psicologia dello sviluppo e della socializzazione, dimostrano che i giocatori problematici in adolescenza sembrano essere coloro che assumono più medicinali per il nervosismo e soprattutto quelli che consumano energy drink mischiato ad ...

Vietati Energy drink agli under 16 in Gran Bretagna : si teme abuso di zucchero e caffeina : Si tratta di una risposta alle preoccupazioni di medici e autorità di fronte al 'consumo crescente', talora indiscriminato, di questo tipo di bevande, assunte da chi fa sport, ma non solo, come ha ...

Off-White ha lanciato una linea di Energy drink : La Settimana della Moda può rivelarsi particolarmente impegnativa per chi è costretto a districarsi tra appuntamenti, sfilate, feste e presentazioni, prestando sempre un occhio particolare alla linea. E così il marchio Off-White, sotto la direzione del creativo americano Virgil Abloh, ha pensato bene di allearsi con il locale parigino Wild & The Moon, specializzato in cibi e succhi salutari. Il risultato è una vera e propria capsule ...

Denti danneggiati da certe bevande : evitare Energy drink : Una ricerca condotta 3 anni fa ha dimostrato che una grossa fetta di persone, nel mondo, accusa un'erosione dentale. Se vengono consumate spesso bevande come succhi di frutta, acqua frizzante ...

Inghilterra : vietata la vendita di Energy drink ai minori di 16 anni : Inghilterra: vietata la vendita di energy drink ai minori di 16 anni Asda, Aldi e Waitrose, tre importanti catene di supermercati inglesi, hanno vietato la vendita di energy drink ai minori di 16 anni.Continua a leggere Asda, Aldi e Waitrose, tre importanti catene di supermercati inglesi, hanno vietato la vendita di energy drink ai minori […] L'articolo Inghilterra: vietata la vendita di energy drink ai minori di 16 anni sembra essere il ...

Energy drink - sempre più a rischio la salute dei giovani : Gli effetti negativi degli Energy drink sulla salute dei giovani sarebbero dovuti ad altri ingredienti, oltre alla caffeina, e ai modi con cui vengono consumati