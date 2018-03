Emma a RADIO ITALIA LIVE Scopri il duetto dei suoi sogni

Come seguire Emma a Radio Italia il 15 marzo dal Verti Music Place di Cologno Monzese : Emma a Radio Italia il 15 marzo presenta Essere qui. L'artista salentina è pronta a tornare sul palco del Verti Music Place per una sessione di canzoni con la quale andrà a presentare il nuovo disco di inediti che ha rilasciato il 26 gennaio scorso, con l'anticipazione di L'Isola e il nuovo singolo in Radio, Effetto Domino. Il concerto che Emma ha tenuto presso la nuova struttura dell'emittente Radiofonica milanese sarà trasmesso in chiaro ...

Emma Marrone a RadioItaliaLive : «Il mio sogno? Un duetto con Vasco» : Quando a gennaio è uscito il suo nuovo album Essere Qui, Emma si è detta una donna nuova, forte di una nuova dimensione. «Anche se dall’esterno non sembra, sono molto insicura, fragile, con un sacco di “paranoie”, ma ora ho trovato il mio equilibrio», ha più volte dichiarato in questi mesi. Reduce da un lungo tour instore che l’ha portata a incontrare i fan e firmare copie del disco dal Nord al Sud Italia, la cantante salentina ...

Emma a Radio2 in diretta il 9 marzo in streaming e radio : come seguire il concerto : Emma a radio2 sarà in diretta per un appuntamento imperdibile all'interno della Sala B di Via Asiago. L'artista sarà protagonista del prossimo Live trasmesso dall'emittente radiofonica, tappa utile per la presentazione di Essere qui, suo ultimo album di inediti rilasciato per Universal Music il 26 gennaio scorso. Il concerto sarà visibile in diretta streaming sui canali ufficiali dedicati a radio2, oltre a essere trasmesso in radio sulle ...

Emma e i Negramaro a Radio2 l'8 e 9 marzo : tutti i dettagli sui concerti in Via Asiago : Il concerto di Emma sarà visibile anche in streaming audio e video su RadioPlayRadio.it/Radio2 e sui canali social ufficiali dedicati a Radio2.

Emma e i Negramaro a Radio2 l’8 e 9 marzo : tutti i dettagli sui concerti in Via Asiago : Emma e i Negramaro a Radio2 sono pronti a portare tutta la musica dei loro nuovi dischi. Gli appuntamenti con la musica live sono in programma a partire dall'8 marzo, con la calata dei Negramaro che saranno protagonisti di una vera e propria giornata a loro dedicata, come accaduto con Giorgia qualche settimana fa. L'avventura dei Negramaro inizia dalle 10.30 con la prima partecipazione a Radio2 Social Club, in compagnia di Luca Barbarossa e ...

Venerdì ci sarà il concerto di Emma su Radio2 - : Emma a 'Radio2 Live' sarà anche in streaming audio e video su RadioPlayRadio.it/Radio2, in diretta su Facebook e con contenuti speciali su Twitter e Instagram di @RaiRadio2.

Emma Marrone in concerto a Radio2 Live : Emma a 'Radio2 Live' sarà anche in streaming audio e video su RadioPlayRadio.it/Radio2, in diretta su Facebook e con contenuti speciali su Twitter e Instagram di @RaiRadio2. Spettacolo EFFETTO DOMINO,...

EFFETTO DOMINO - il nuovo singolo di Emma da oggi in radio : ROMA – La carica esplosiva di Emma Marrone torna in radio da oggi, 2 marzo, con EFFETTO DOMINO, il nuovo singolo estratto da Essere Qui (Universal Music), album d’inediti, già certificato ORO (certificazioni diffuse da FIMI/GfK Italia). EFFETTO DOMINO è un brano che parla di sesso, raccontandolo al massimo della sua accezione positiva e con un […] L'articolo EFFETTO DOMINO, il nuovo singolo di Emma da oggi in radio è su NewsGo.

'Essere qui' di Emma conquista il Certificato d'oro : dal 2 marzo sulle radio il nuovo singolo 'Effetto Domino' : 'Essere qui' , il nuovo disco di inediti di Emma, ha superato le 25 mila copie vendute ed è quindi Certificato Oro , secondo i dati diffusi oggi da Fimi/GfK Italia, . Da venerdì 2 marzo sarà in radio ...

Come partecipare al concerto di Emma a Radio Italia Live l’8 marzo : tutti i dettagli : Vuoi partecipare al concerto di Emma a Radio Italia Live dell'8 marzo? Se il tuo desiderio è quello di vedere dal vivo la tua artista preferita, allora non dovrai fare altro se non leggere le prossime righe e apprendere Come ottenere due accrediti per prendere parte all'evento speciale che avrà luogo al Verti Music Place dell'emittente Radiofonica diretta da Mario Volanti. Per provare a vincere due inviti dovrai semplicemente accedere ...

Emma - in radio e streaming brano L'isola : ROMA, 6 GEN - È online su Vevo il video de L'isola, il nuovo singolo di Emma, già in rotazione radiofonica, sulle piattaforme streaming e nei digital store, che anticipa l'uscita di Essere qui, nuovo album d'inediti in uscita venerdì 26 gennaio su etichetta Universal Music, a distanza di due anni dal precedente. L'isola, ...

