Il Parlamento Ue ha posto una serie di condizioni dando il via libera all'attribuzione adell'Agenzia per il farmaco (Ema).La Plenaria dell'Europarlamento ha confermato gli emendamenti a verifica entro il 2019 sia dellaprovvisoria sia delladefinitiva.Le autorità olandesi dovranno trasmettere ogni tre mesi un rapporto sul progresso dei lavori delle sedi Ema al Consiglio e al Parlamento europeo. "In caso di mancato rispetto,si apre un'altra fase per tutti" spiega il relatore,l'eurodeputato La Via.(Di giovedì 15 marzo 2018)