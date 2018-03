Ema | Toia Pd | troppo poco coraggio

meteoweb.eu

(Di giovedì 15 marzo 2018) Roma, 15 mar. (AdnKronos) – “La battaglia per contestare il metodo di assegnazione dell’Ema ad Amsterdam era e resta una battaglia sacrosanta e il voto di oggi dell’Europarlamento lo conferma perché la scorrettezza del metodo seguito è stata messa nero su bianco”. Lo dichiara la capodelegazione degli eurodeputati Pd, Patrizia. “I governi europei – prosegue – hanno agito in modotrasparente e hanno scavalcato i poteri dei rappresentanti europei dei cittadini. La Commissione europea non ha segnalato come avrebbe dovuto le contraddizioni della candidatura di Amsterdam che ha proposto in un primo tempo una sede inadeguata”.“Purdobbiamo constatare che la maggioranza dei nostri colleghi eurodeputati, ma non noi eurodeputati Pd, oggi ha piegato la testa – accusa l’esponente dem – e ha approvato il ...