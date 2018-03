Ema | Strasburgo dà il via libera ad Amsterdam ma pone condizioni

Si complica a Strasburgo la battaglia per l' Ema a Milano : Commissione boccia la revisione dell'assegnazione ad Amsterdam. Respinta col voto determinante di tutto il Ppe e dei liberali dell'Alde

Ema : Fontana propone ai candidati regionali appello unitario a Strasburgo : Milano, 16 feb. (AdnKronos) – Il candidato per il centrodestra alla presidenza di Regione Lombardia, Attilio Fontana, propone agli altri sei candidati regionali (Giorgio Gori, Onorio Rosati, Dario Violi, Giulio Arrighini, Massimo Gatti, Angela De Rosa) di sottoscrivere un appello unitario da inviare al Parlamento di Strasburgo per il trasferimento a Milano dell’Agenzia europea per i medicinali. Nel documento ciascuno si impegna ...