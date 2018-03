Ema | La Via | Ppe | | Da Strasburgo condizioni stringenti ad Amsterdam

Florence Korea Film Fest - al via la rassegna cinEmatografica internazionale : Da sottolineare anche i vari eventi collaterali, come la mostra fotografica a tema e gli spettacoli di danza. La rassegna 2018 sarà l'occasione anche per assegnare, da parte dell'Amministrazione ...

Ema - Strasburgo dà il via libera ad Amsterdam ma pone condizioni - : L'Europarlamento ha votato a favore della modifica del regolamento sull'ubicazione dell'Agenzia del farmaco. La capitale olandese ottiene l'attribuzione della sede ma dovrà rispettare una serie di ...

Florence Korea Film Fest - al via la consueta rassegna cinEmatografica internazionale : Da sottolineare anche i vari eventi collaterali, come la mostra fotografica a tema e gli spettacoli di danza. La rassegna 2018 sarà l'occasione anche per assegnare, da parte dell'Amministrazione ...

Ema - Commissione Ambiente Europarlamento dà via libera per sede ad Amsterdam : Teleborsa, - Via libera dalla Commissione Ambiente del Parlamento europeo a una risoluzione di compromesso sul previsto trasferimento da Londra ad Amsterdam della sede dell'EMA , l'Agenzia europea del ...

Ema - Commissione Ambiente Europarlamento dà via libera per sede ad Amsterdam : Via libera dalla Commissione Ambiente del Parlamento europeo a una risoluzione di compromesso sul previsto trasferimento da Londra ad Amsterdam della sede dell'EMA , l'Agenzia europea del Farmaco, ...

Ema - La Via : "Ora andiamo a negoziare" : 'Ora che la commissione Envi dell'Europarlamento ha approvato degli emendamenti di compromesso che, se confermati in sessione plenaria dopodomani, cambieranno il testo della proposta di regolamento ...

Lugano : al via Cinergia - tra CinEma - Teatro e Musica : Nel pomeriggio di giovedì 15, a partire dalle 17.00, Cinergia prosegue la sua programmazione con L'altro mondo: la poetica di F&A tra Cinema e Teatro , incontro curato da Luigi de Angelis e Chiara ...

Cairo - miasmi in via Cortemilia. Ligorio : "Nessuno tutela i cittadini dalle problEmatiche di inquinamento ambientale" : Foto tratta da Google 'Ci consola che i controlli siano stati tempestivi, in realtà abbiamo visto l'intervento immediato dei pompieri di Cairo Montenotte che hanno aperto i tombini. Poi sono giunti ...

“Si è impiccato in un garage”. Terribile lutto nel mondo del cinEma. Il noto attore è stato ritrovato così. Si è suicidato? Per il momento è l’ipotesi più accreditata anche per via delle voci che giravano nell’ultimo periodo. È stata la moglie a vederlo per prima : lutto nel mondo della televisione: l’attore, che ultimamente aveva passato un momento piuttosto duro a livello psicologico, è stato trovato morto nella sua città natale. L’uomo, che oltre a essere un noto attore nel suo paese, era anche un docente universitario di recitazione, di recente era stato accusato di molestie sessuali da varie donne. Stiamo parlando di Jo Min-KI, 52 anni, attore televisivo coreano famoso soprattutto per aver ...

Pistoia - lavori in via Gora e Barbatole : un sEmaforo regola il traffico : Partiti i lavori di riasfaltatura nel tratto sul ponte del torrente Ombrone in località Ponte alle Tavole

Al via la XIV^ edizione Premio CinEma Giovane & Festival delle Opere Prime : Il Cinecircolo Romano è lieto di invitare alla XIV edizione del Premio Cinema Giovane & Festival delle Opere Prime, in programma dal 12 al 14 marzo presso il Cinema Caravaggio di via Paisiello 24, a Roma. L’evento, che ha ottenuto qualificatissime collaborazioni e patrocini, intende promuovere il Cinema Giovane italiano dedicando proiezioni e dibattiti sia alle Opere Prime in concorso, che ad altri film del Cinema Giovane in cui si sono ...

La Via (Ppe) : Ema - no stop su Amsterdam : 18.40 "E' evidente" che al Parlamento europeo non c'è la maggioranza necessaria a rimettere in discussione la scelta di Amsterdam come nuova sede dell'Ema. Così Giovanni La Via (Ppe), presidente della commissione Ambiente del Pa che sta preparando la risoluzione sul trasloco dell'Ema ad Amsterdam dopo il sopralluogo del 22 febbraio scorso. Tuttavia, gli eurodeputati proveranno a tenere aperto il caso costringendo gli Stati Ue a pronunciarsi ...

Albanese in viaggio Contromano 'Con un migrante dall Europa all Africa per scoprire quanto siamo meschini' - CinEma - Spettacoli : Magari ci sentiamo un po' colpevoli, ma quante volte per strada, davanti all'ennesimo cingalese che offre un mazzo di rose o al vu cumprà che insiste per la borsetta finto Prada abbiamo pensato: '...

Parigi-Nizza 2018 - seconda tappa : Dylan Groenewegen batte Elia Viviani allo sprint. DEmare resta leader : seconda tappa per la Parigi-Nizza, dopo l’arrivo insidioso di ieri, oggi, in quel di Vierzon, abbiamo assistito alla prima vera volata di gruppo. Su un lungo rettilineo in pendenza ad imporsi è Dylan Groenewegen con uno sprint lanciato lunghissimo: l’ex campione olandese della LottoNL-Jumbo ha battuto l’azzurro Elia Viviani. resta in maglia gialla di leader il transalpino Arnaud Démare. Inizio di gara particolare quello ...