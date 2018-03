Elton John | nel nuovo album “Revamp” Ed Sheeran canterà “Candle In The Wind”

Prezzi e ultime disponibilità di biglietti in prevendita per il concerto di Elton John a Verona nel 2019 : Rimangono gli ultimi biglietti in prevendita per il concerto di Elton John a Verona. Gli spettacoli si terranno nel mese di maggio del 2019, nelle serate del 29 e 30 maggio. Le prevendite sono aperte dal 10 marzo ma molti dei biglietti in prevendita sono stati già acquistati. Gli ultimi tagliandi d'ingresso per la doppia data all'Arena di Verona sono quelli destinati alla Gradinata Non Numerata, con costi che partono dai 69 € con i costi di ...

Richiesto lo stop ai concerti di Elton John a Verona - interviene Arcigay : “Assurdo - non è Pride” : Il Popolo della Famiglia ha Richiesto lo stop ai concerti di Elton John. Il movimento di Mario Adinolfi avrebbe espresso il suo parere negativo ai live dell'artista britannico all'anfiteatro scaligero, in programma per il mese di maggio 2019 e organizzati per il tour con il quale dirà addio alla musica composto da 300 concerti fino al 2021. L'assurda richiesta è arrivata dal portavoce di PdF, Filippo Grigolini, che ha spiegato le ragioni ...

Farewell Yellow Brick Road Tour - Elton John live in Italia : I due spettacoli all' Arena di Verona del 29 e 30 maggio 2019 sono stati aggiunti alla lunga lista delle date del Tour europeo inizialmente annunciato come parte dell'epico Tour finale presentato ...

Elton John - doppia data italiana per il tour di addio : il 29 e 30 maggio 2019 all'Arena di Verona : I due spettacoli si aggiungono alla lunga lista delle tappe europee annunciate come parte dell'epico tour finale presentato alla Gotham Hall di New York a gennaio. Dopo Vienna, i primi concerti ...

Elton John - doppia data in Italia / Il Farewell Yellow Brick Road Tour all’Arena di Verona : le prevendite : Elton John, doppia data in Italia, Il Farewell Yellow Brick Road Tour all’Arena di Verona: ecco come acquistare i biglietti e quando si apriranno le prevendite.(Pubblicato il Mon, 05 Mar 2018 15:26:00 GMT)

Ufficiali i concerti di Elton John in Italia nel 2019 : biglietti in prevendita per il tour d’addio : I concerti di Elton John in Italia nel 2019 sono finalmente Ufficiali. Il tour d'addio dell'artista britannico è quindi destinato a toccare il nostro Paese, per due grandiose date all'Arena di Verona con biglietti in prevendita in tutti i canali abilitati e nei punti vendita abituali. Il Farewell Yellow Brick Road tour transiterà quindi per il palco dell'anfiteatro scaligero, per quello che sarà l'addio definitivo alle scene con una tournée ...

Elton John furioso sul palco : inveisce contro un fan e se ne va Video : Elton John ha perso le staffe durante il concerto al Colosseum di Las Vegas. La star, che è solita invitare il pubblico sul palco quando canta il brano Saturday Night's Alright For Fighting a un certo ...

Elton John furioso durante il concerto a Las Vegas : inveisce contro un fan e se ne va : Elton John ha perso le staffe durante il concerto al Colosseum di Las Vegas. La star, che è solita invitare il pubblico sul palco quando canta il brano Saturday Night's Alright For Fighting a un certo ...

