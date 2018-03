Elezioni | prove di governo M5S-Lega

Elezioni 2018 - ecco come Mattarella proverà a dare un governo all'Italia : ... anche perché in qualunque modo si rigiri, il cubo di Rubik della politica 2018 non trova alcuna soluzione in grado di rispettare la Costituzione. Allora ci vorrà tempo e soprattutto un po' di ...

Elezioni : Provenzano (Pd) - abbiamo avuto peggiore classe dirigente Sinistra : Palermo, 5 mar. (AdnKronos) – “Senza Sinistra. L’Italia non se lo meritava. Ma questa classe dirigente sì. Non scomodate l’Europa, non buttatela in vacca con la globalizzazione. Discuteremo anche di questo, con chi ne sa discutere. Ma c’è una ragione che supera tutte le altre. abbiamo avuto la peggiore classe dirigente della storia della Sinistra – non solo sul piano politico, ma forse prima sul piano umano; e ...

Usa - Cia : 'Russia proverà a interferire nelle Elezioni di midterm' - : Mike Pompeo, in un'intervista alla Bbc, ha detto di temere che Mosca cercherà di influenzare ancora il voto negli Stati Uniti ma ha aggiunto: "L'America sarà in grado di avere consultazioni libere e ...