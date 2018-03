Elezioni | Gentiloni | “Preoccupato per instabilità? Bisogna avere fiducia nel Paese”

Elezioni : eletto Filippo Sensi - portavoce di Gentiloni : Roma, 6 mar. (AdnKronos) – Entra alla Camera Filippo Sensi , portavoce di Paolo Gentiloni ed ex- portavoce di Matteo Renzi e Francesco Rutelli. Il seggio di Sensi , candidato in Toscana nel listino proporzionale, è scattato grazie alla vittoria nell’uninominale di Rosa Maria Di Giorgi che ha lasciato vacante la casella del proporzionale. L'articolo Elezioni : eletto Filippo Sensi , portavoce di Gentiloni sembra essere il primo su Meteo ...

Elezioni 2018 - Gentiloni vince nel collegio di Roma 1. Casini in testa a Bologna - Boschi eletta - sconfitto D'Alema. Padoan avanti a Siena : Paolo Gentiloni verso la vittoria nel collegio uninominale di Roma 1 alla Camera. Il premier si at testa al 41,94% contro il 30,93 di Luciano Ciocchetti, mentre Angiolino Cirulli (M5S) è al...

CAMERA SEGGI ED ELETTI - RISULTATI Elezioni 2018/ Centrodestra davanti a M5s : Gentiloni va - Minniti ko : CAMERA SEGGI ed ELETTI , RISULTATI ELEZIONI 2018 : il Centrodestra ottiene più parlamentari del M5s ma non raggiunge la maggioranza. Centrosinistra: si salva Gentiloni , non Minniti ...(Pubblicato il Mon, 05 Mar 2018 14:07:00 GMT)

Elezioni - Commissione Ue : “Keep calm and carry on. Fiducia in Mattarella e dialogo con il governo Gentiloni” : “Keep calm and carry on“. Per commentare l’esito del voto italiano, il presidente della Commissione Europea Jean-Claude Juncker recupera una frase storica poco rassicurante. Quella coniata dal governo inglese nel 1939, all’inizio della seconda Guerra mondiale, per (tentare di) tenere alto il morale della popolazione. Il riferimento – stando a quanto ha detto alla stampa il portavoce della Commissione Margaritis ...