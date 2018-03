Elezioni | generale Pappalardo | “Siamo il primo partito col 31% Di Maio e Salvini?

Elezioni - delusione LeU : Bersani lascia il quartier generale a Bologna : Liberi e Uguali affonda nella delusione. Alla sua prima prova elettorale, la lista guidata da Pietro Grasso attraversa questa notte elettorale tra l'incubo del mancato raggiungimento della fatidica ...

'Sbarchi fermi per le Elezioni' : la clamorosa rivelazione dell'ex generale : L'ultima bomba di una campagna elettorale tra le più combattute la scaglia a poche ore dal voto Vincenzo Santo, ex generale di Corpo d'Armata già Comandante delle forze Nato in Afghanistan. Non uno qualunque, ma uno dei militari italiani più esperti. In un dettagliato editoriale pubblicato dalla rivista ReportDifesa si chiede perchè nell'ultimo mese non siano avvenuti sbarchi di migranti. La sua riflessione è giustificata dai fatti: ...

Elezioni : Di Maio - ministro ambiente sarà generale Sergio Costa : Roma, 25 feb. (AdnKronos) – “Questa sarà la settimana in cui il Movimento 5 Stelle presenterà la sua proposta di ministri al presidente della Repubblica. Lo facciamo prima per spiegare agli italiani su quale patrimonio dovrebbe investire lo Stato”. Lo dice Luigi Di Maio a ‘In mezz’ora in più’ rendendo pubblico il primo dei nomi della squadra di governo se i 5 Stelle andranno a palazzo Chigi: “Io vegno ...