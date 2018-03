“Ecco perché ha sbroccato” Isola dei famosi choc | la foto che inguaia Alessia Marcuzzi

Pd - la risposta di un iscritto a Pif : “Ecco perché non si possiamo sostenere il Movimento 5 stelle” : “Caro Pif, ecco perché il Partito Democratico non può sostenere il Movimento 5 Stelle”. Così, con questo commento, Matteo Pugliese, un giovane iscritto al Pd di Genova, ha pubblicato sul proprio profilo Facebook un videomessaggio in risposta a quello diffuso da Pif qualche giorno fa (e diventato virale). Nel video, rilanciato anche dal Pd nazionale, Pugliese spiega perché a suo parere un’intesa tra 5 stelle e Pd è ...

Morte Astori - il racconto da brividi di Diego Lopez : “Ecco perchè non sono andato al funerale” : Morte Astori – Ancora tutti sotto shock per la Morte del calciatore della Fiorentina Davide Astori, trovato senza vita nella stanza d’albergo prima della gara di campionato contro l’Udinese. Ecco le parole in conferenza stampa di Diego Lopez, il tecnico molto commosso: “il primo pensiero è per la famiglia di Astori, alla mamma e alla figlia. Sentiranno la sua mancanza. Giovedì non sono riuscito ad andare, non ho avuto il ...

“Cristina Parodi vuole così…”. Claudio Lippi massacra Domenica In. Il conduttore a domanda risponde e non le manda certo a dire. La sua opinione sulla Rai è piuttosto pesante - ma sulla sorellona di Benedetta ha spara un siluro inenarrabile : “Ecco perché il programma non va” : Una vita nello spettacolo. Claudio Lippi dai suoi esordi come cantante ha fatto molta strada, diventando anche produttore e conduttore televisivo. Alti e bassi nella carriera, qualche inciampo ma è sempre stato nel cuore dei telespettatori. Oggi sicuramente ha un ruolo più defilato rispetto al passato, non è più protagonista delle trasmissioni a cui partecipa, ma sicuramente è uno che fa sentire la sua voce. In un’intervista rilasciata a ...

Sara Ramirez di Grey’s Anatomy bisessuale e queer (video) : “Ecco perché ho fatto coming out” : La notizia di Sara Ramirez di Grey's Anatomy bisessuale dichiarata è arrivata solo nel 2016, molto tempo dopo rispetto al debutto tv del suo rivoluzionario personaggio dichiaratamente bisex nel medical drama di ABC. L'attrice di origini messicane naturalizzata statunitense ha spiegato di non essersi esposta prima su questo argomento perché non si sentiva "pronta a parlarne pubblicamente", ma ha avvertito l'esigenza di farlo dopo la strage al ...

“Amore libero…”. Michelle Hunziker - ma sei sicura? La bella conduttrice parla del suo rapporto con Tomaso Trussardi e destabilizza tutti. Il loro matrimonio è una favola e ora sembra spiegato il perché : “Ecco che succede tra me e lui. O così o…” : Reduce dal grandissimo successo ottenuto con il Festival di Sanremo, Michelle Hunziker sta vivendo un vero periodo d’oro. Dopo i terribili anni bui della setta che hanno messo in discussione tutto quello che aveva costruito, la bella showgirl ha trovato la forza di reagire, di uscire dal tunnel e di strappare la serenità alla vita. Aveva trovato il grande amore, Eros Ramazzotti con cui ha avuto la splendida Aurora e non a tutti è ...

“Ecco perché ha sempre gli occhiali da sole”. Svelato il mistero di Amaurys Perez. Lo staff rompe il silenzio e spiega il motivo che costringe il pallanuotista a indossarli : perché Amaurys Perez porta gli occhiali da sole L’Isola dei Famosi? Chi guarda il reality show condotto dalla Alessia Marcuzzi se lo sarà sicuramente chiesto. A svelare il mistero è stato il sito ”GossipeTv”. Gli occhiali da sole sono un accessorio che non fa parte del kit di sopravvivenza, ma che gli è stato fornito dallo staff dell’Isola dei famosi. ”Lo staff del sud americano – si legge – ci ha ...

“Ecco perché è morto nel sonno”. Davide Astori - un dubbio che è quasi certezza. Mentre il mondo del calcio è ancora sotto choc per la scomparsa del capitano viola - nuovi dettagli sulle cause del suo decesso : “Questa mattina Davide non si è presentato a colazione: di solito lui arrivava per primo, non arrivando entro il termine ultimo siamo andati a controllare. Un massaggiatore è salito e lo ha trovato”. Così l’’addetto stampa del club viola, Arturo Mastronardi, ha spiegato ai giornalisti presenti la dinamica di quanto avvenuto al povero Astori: “Il corpo è stato portato in ospedale per l’autopsia. L’ultimo ...

Il Manchester City vince contro il Chelsea e Guardiola si scatena : “Ecco perchè ho festeggiato così” [VIDEO] : Il Manchester City è uno schiacciasassi, continua il dominio della squadra di Guardiola che ha vinto anche contro il Chelsea di Antonio Conte, Premier League sempre più in pugno e con grande anticipo. Il risultato finale è stato di 1-0 grazie ad una rete di Bernardo Silva, per i Blues invece la situazione è sempre più difficile e la qualificazione in Champions League è sempre più lontana. La squadra di Guardiola adesso può concentrarsi sulla ...

Stefano Caltagirone - figlio segreto di Isabella Biagini/ “Ecco perché non l’ho mai detto” : dov’è l’attrice? : Stefano Caltagirone, figlio segreto di Isabella Biagini: chi è e perché ha deciso di dire la verità solo oggi. L'attrice sembre essere scomparsa nel nulla da mesi.(Pubblicato il Sun, 04 Mar 2018 18:33:00 GMT)

Morte Astori - Ferrero spiega : “Ecco perchè non avrei mai fatto giocare la Samp” : Morte Astori – “Ho detto che non avrei fatto scendere in campo i miei giocatori nella partita contro l’Atalanta per un segnale di rispetto della vita e in onore di Davide Astori”. L’Ansa riporta le parole del presidente della Sampdoria Massimo Ferrero. Il patron doriano ha da subito dichiarato che la sua squadra oggi non avrebbe giocato, ancor prima dell’ufficialità da parte della Lega serie A. “Checchè ...

“Tutto finto!”. Isola dei famosi. L’ accusa dell’ex naufraga ad Alessia Marcuzzi. Parole pesanti che trovano l’appoggio di altri personaggi del mondo dello spettacolo. E non finisce qui perché lei si spinge ancora oltre : “Ecco le prove” : Nel bene o nel male, quest’edizione dell’Isola dei Famosi è destinata a lasciare il segno. Le Parole di Eva Henger, l’addio di Francesco Monte, la nascita del cosiddetto canna-gate, ha infatti agitato il dialogo non solo in studio ma anche fuori, dove non sono mancate le discussioni. L’ultima, proprio ieri, per bocca di Vladimir Luxuria, l’ex deputata (e nufraga) non ha usato mezzi termini contro Alessia Marcuzzi. «Non affrontare nella ...

“E quel cellulare? Non era vietato?”. Ahhh! Isola - Striscia non demorde. Due filmati inguaiano (ancora) il reality - ma c’è un retroscena ‘fondamentale’ : “Ecco con chi parlava la naufraga e perché” : Striscia la notizia ha preso proprio a cuore l’Isola dei Famosi quest’anno. Da quando è scoppiato il ‘canna-gate’, ogni sera dal tg satirico arrivano rivelazioni scottanti, tra fuori onda, testimonianze e filmati inediti, tanto che la produzione del format di Canale 5 è stata costretta ad affrontare ‘argomenti scomodi’. Come nell’ultima diretta, quando Alessia Marcuzzi ha dato per la prima volta ...

“Ecco perché gli uomini tradiscono le mogli”. Parola di una vedova 43enne che sta facendo “scandalo” nel mondo del web. La sua storia sta rimpallando da una pagina all’altra e il motivo vi lascerà di stucco. “Seguite i miei consigli” : C’è chi alla morte del marito reagisco con dolore, lutto e chiusura totale. E chi, invece, opta per una nuova vita. Bene, c’è anche chi, però, questa nuova vita poi la vive anche al di sopra delle righe, per così dire… È il caso di Louise. “La maggior parte delle mogli devono incolpare solo se stesse se i loro mariti le tradiscono”, Parola di Louise Van Der Velde, vedova e mamma 43enne che, dopo la morte del ...

“Le ultime immagini da viva. Perché era proprio lì?”. Giallo Pamela Mastropietro - a “Chi l’ha visto?” spunta un filmato inedito che fa saltare sulla sedia la madre : “Ecco cosa non torna” : “Perché Pamela comprò una siringa se lei non ne faceva uso?” “Il buco sul polso forse per far credere a un’overdose?” Sono solo alcuni degli interrogativi che si pone ‘Chi l’ha visto?’, che ieri sera ha mandato in onda un servizio sul caso di Pamela Mastropietro, la 18enne romana fatta a pezzi e chiusa in due trolley abbandonati nella campagna di Macerata. Le immagini trasmesse dalla ...