«Ecco le persone da colpire» La lista choc degli antifascisti

Elicottero precipita uccidendo 5 persone - Ecco cosa è successo : Ennesima tragedia in volo, questa volta le pagine di cronaca vedono come protagonista un Elicottero privato e come scenario l'East River a New York, vicino alla Roosevelt Island. Una vera e propria strage quella che è accaduta nella giornata di ieri: secondo le prime indiscrezioni successivamente confermate, sono ben cinque i morti a seguito dello schianto, salvo solo il pilota dell'Elicottero. L'Elicottero precipitato è del gruppo turistico ...

Alcune persone nascono con forellini sulle orecchie : Ecco perché e cosa sono : Una piccolissima percentuale di persone nasce con dei forellini, dei buchini quasi invisibili, poco al di sopra delle orecchie: queste persone fanno parte di un ridotto segmento della popolazione nato con quello che viene definito “seno preauricolare“. Nel Regno Unito è presente nell’1% della popolazione, mentre negli Stati Uniti la percentuale è inferiore. In Asia e Africa ne è affetto il 4-10% della ...

Ecco le attitudini e le opinioni delle persone sulla scienza svelate dall’ultimo sondaggio globale : Nel mondo la gente ha opinioni contrastanti per quanto riguarda la scienza, secondo un nuovo sondaggio commissionato da 3M. Ecco i principali risultati. Un piccolo ma accanito gruppo di persone non è sicuro che la scienza abbia qualche impatto sulle loro vite quotidiane e sono scettiche sulle affermazioni scientifiche di base. Poi ci sono molte persone che sono ottimiste per quanto riguarda la scienza e che credono che una serie di problemi – ...

Dare valore alla vita delle persone affette da Malattia Rara - Ecco l’obiettivo della XI Giornata che si celebra il prossimo 28 febbraio : Arrivata quest’anno alla undicesima edizione, la Giornata delle Malattie Rare si celebra il prossimo 28 febbraio. Anche quest’anno la Giornata si concentra su tema della Ricerca e sul ruolo proattivo dei pazienti in questo campo. La ricerca scientifica, infatti, è fondamentale per migliorare la vita delle persone, fornendo loro risposte e soluzioni, sia dal punto di vista delle cure disponibili sia da quello di una migliore assistenza. La ...

Le malattie non infettive uccidono 7 persone su 10 ogni anno : Ecco i 4 comportamenti che aumentano il rischio : L’Organizzazione Mondiale della Sanità ha deciso di istituire una nuova commissione di alto livello, di cui fanno parte capi di stato, ministri, imprenditori e operatori sanitari: ogni anno nel mondo 7 persone su 10 muoiono per malattie non infettive (tumori, diabete e patologie che colpiscono cuore e polmoni), andando a colpire 15 milioni di persone tra i 30 e 70 anni. Scopo della commissione è sviluppare nuove soluzioni e migliorare la ...

“Ecco chi non dovrà pagare”. Canone Rai - cambia tutto. Aumenta il numero delle persone esentate. Le info utili : “E’ stato appena firmato da parte del ministro dell’Economia e del ministro dello Sviluppo economico il decreto per l’aumento della fascia di reddito di esenzione del Canone Rai per gli over 75”. Ad annunciarlo è stato il il Presidente del Consiglio, Paolo Gentiloni, che è intervenuto nel corso della conferenza stampa dell’Agenzia del Demanio sui risultati 2017. Il premier ha spiegato che i nuclei ...

Uomini e Donne fa trovare lavoro o persone del passato : Ecco il bilancio delle dirette Facebook : Uomini e Donne aiuta (anche) a trovare un posto di lavoro o persone che non si vedevano da tempo. ecco il bilancio del programma di Canale 5 (condotto da Maria De Filippi) da settembre 2017 a febbraio 2018. Uomini e Donne, la novità dello sportello durante il trono over La 22esima edizione ha previsto una […] L'articolo Uomini e Donne fa trovare lavoro o persone del passato: ecco il bilancio delle dirette Facebook proviene da Gossip e Tv.

Aereo si schianta in Russia con 71 persone a bordo - tutti morti : trovata una scatola nera - Ecco le possibili cause [LIVE] : Gravissimo incidente in Russia dove un Aereo Saratov Airlines di linea è precipitato insieme ai 65 passeggeri e ai 6 membri dell’equipaggio. Il volo era diretto a Orsk, città al confine tra Russia e Kazakistan. Credit: Flight Radar 24 Il velivolo, in fiamme, sembra essere precipitato poco dopo il decollo dall’aeroporto Domodedovo di Mosca. Appena 5 minuti dopo la partenza infatti l’Aereo è scomparso dai radar, non sono: da ...

L’uomo più alto e la donna più bassa del mondo : Eccoli insieme (e le loro misure). Chi sono e come vivono le due persone da record : Davide contro Golia. Senza pietre, senza fionda e senza sangue. Piuttosto davanti aglio occhi di una fotocamera. Lei Jyoti Amge, 25 anni, e lui Sultan Kosen, 36 anni. Lei alta poco più di 62 cm, lui Sultan ha un’ altezza impressionante di 2.51m. A metterli insieme l’ente del turismo egiziano che ha voluto immortalare, in terra d’Egitto due persone così diverse tra loro. Il colpo d’occhio è incredibile. Sultan Kösen è nato e cresciuto in ...