«Ecco che faccia hanno i bambini nati in guerra»

vanityfair

: Oggi alle 15:50 e 16:50, domani alle 15:50 e 16:50 e venerdì alle 15:50 sveleremo i vincitori del nostro gioco che… - rtl1025 : Oggi alle 15:50 e 16:50, domani alle 15:50 e 16:50 e venerdì alle 15:50 sveleremo i vincitori del nostro gioco che… - redazioneiene : Dopo un anno Fede si vendica con @Benji_Mascolo. Complici: @alessiobernabei, @RoccoHunt, @freddepalma che stroncano… - Eurosport_IT : CHE IMPRESA SOFIA ???????? Ecco la discesa che ha regalato a Sofia Goggia la Coppa di specialità in discesa libera!… -

(Di giovedì 15 marzo 2018) «Sette anni è l’età di tutti questied è anche il numero di anni da cui è in corso lacivile in Siria. Tutti questisonoin Siria, ma non si ricordano quasi nulla del loro paese d’origine». Save the children racconta con queste parole il progetto del fotografo Chris de Bode. I volti deinelle immagini della gallery in alto rappresentano tutta la gente siriana che ha lasciato la Siria in. Vivono in campi profughi in Giordania, non lontano dai confine del loro paese d’origine, ma senza sapere se e quando mai potranno tornare alle loro case. Tutti i 46del progetto fotografico voluto da Save the children, vivono in Giordania, nei campi di Zatari e Azraq oppure in abitazioni in affitto a Zarqa. Lain Siria va avanti dal marzo del 2011. Solo dall’inizio del 2018 alla metà di febbraio, nell’area est di Ghouta, sono state uccise più di ...