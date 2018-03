EarthFall | lo sparatutto cooperativo di Holospark è in arrivo questa primavera

eurogamer

: Lo sparatutto cooperativo #EarthFall è in arrivo su PC e console in primavera. - Eurogamer_it : Lo sparatutto cooperativo #EarthFall è in arrivo su PC e console in primavera. - WiildBoy : RT @GamesPaladinsIT: Lo sparatutto surival Earthfall arriva su Xbox One in primavera - GamesPaladinsIT : Lo sparatutto surival Earthfall arriva su Xbox One in primavera -

(Di giovedì 15 marzo 2018)è unoin prima persona co-op con elementi di sopravvivenza per quattro giocatori che saranno impegnati contro forze aliene minacciose. Attualmente su Steam Early Access,verrà lanciato in versione finale su PC, Xbox One e PlayStation 4 a partire da, secondo lo sviluppatore.Come riporta Gamingbolt, ini giocatori potranno scegliere tra un'ampia varietà di armi, dai fucili moderni alle torrette mobili futuristiche, fino alle barricate portatili. Gli sviluppatori hanno promesso, inoltre, la risoluzione 4K e l'HDR su PS4 Pro e Xbox One X.Quando il gioco verrà lanciato, includerà un'intera serie di funzionalità tra cui una modalità storia completa e campagne multiple. Qui sotto potete dare uno sguardo al nuovo trailer pubblicato in occasione dell'annuncio delle versioni console:Read more…