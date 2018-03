E' online la nuova newsletter Gme

Final Fantasy 14 online : arriva una nuova avventura su un'isola proibita : Il 13 marzo la saga di Final Fantasy® XIV: Stormblood™ continuerà con la pubblicazione della patch 4.25, che contiene la selvaggia Forbidden Land of Eureka. Questa regione includerà dei nuovi elementi di battaglia che metteranno alla prova i giocatori e saranno fondamentali per ottenere nuove armi molto potenti. Questo aggiornamento includerà anche l'ultimo capitolo delle avventure dello straordinario ispettore Hildibrand. Forbidden Land ...

Svelata online la nuova C37 - la monoposto della scuderia Alfa Romeo Sauber F1 : ... fino al '50-'51 quando Giuseppe 'Nino' Farina e Juan Manuel Fangio guidarono le Alfa Romeo 158 e 159, le famose 'Alfettè, al successo nei primi due Campionati del Mondo di Formula 1. 'La filosofia ...

La nuova Alfa Romeo-Sauber 2018 C37 in diretta : svelata online : 12.34 - Carlo Vanzini in studio a Sky Sport 24: "Grande attesa per questo progetto. Sauber arriva da una stagione difficile. Ma sarà più competitiva". 12.30 - Cresce l'attesa . Pronti all'unveiling ...

Il mito di Stargate ritorna : online la nuova serie e su YouTube gratis il film del 1994 : Il servizio di streaming è al momento accessibile solo se ci si trova su territorio americano, ad esclusione di alcuni contenuti extra disponibili per tutti. MGM però promette di essere al lavoro per ...

E' online la nuova newsletter del Gme : È online, scaricabile dal sito www.mercatoelettrico.org , il nuovo numero della newsletter del Gestore dei Mercati Energetici , Gme, . La newsletter si apre con un intervento di Chiara Proietti ...

Energia : è online la nuova newsletter del Gme : Roma, 14 feb. (AdnKronos) – è online, scaricabile dal sito www.mercatoelettrico.org, il nuovo numero della newsletter del Gestore dei Mercati Energetici (Gme). La newsletter si apre con un intervento di Chiara Proietti Silvestri del Rie sulla finanza verde a 10 anni dal primo Green bond lanciato il 5 luglio 2007 dalla Banca Europea degli Investimenti. “Negli ultimi 10 anni, il mercato ha registrato una crescita esponenziale: il ...

Energia : è online la nuova newsletter del Gme (2) : (AdnKronos) – “Nel 2017, pur confermandosi le principali destinatarie degli investimenti verdi (33%), le rinnovabili registrano un calo di 5 punti percentuali rispetto all’anno precedente – sottolinea l’esperta del Rie -. Per contro, l’ambito dell’efficienza energetica e l’edilizia a basso impatto emissivo, registrano i ritmi di crescita maggiori: i finanziamenti in questo ambito sono più che ...

Energia : è online la nuova newsletter del Gme (3) : (AdnKronos) – E nonostante gli indubbi passi avanti, “diversi aspetti devono ancora essere migliorati nello sviluppo della finanza verde, in primis la mancanza di uniformità degli standard e dei criteri di certificazione: questo è considerato uno degli ostacoli principali per gli investitori che necessitano di maggiore trasparenza sulla destinazione dei fondi. La partita si gioca quindi ‘ conclude Proietti Silvestri ‘ ...

E' online la nuova piattaforma Consip per denunciare i corrotti : Roma, 12 feb. , askanews, Consip in attuazione del proprio Piano Anticorruzione e nel rispetto delle indicazioni dell'Anac e della recentissima Legge 179/2017, si è dotata di una piattaforma ...

La nuova normativa UE contro il geo-blocking non si applica a giochi online - ebook ed altro : La nuova ed importante normativa dell'UE contro il geo-blocking non troverà applicazione nei confronti di giochi online, ebook ed una serie di altri contenuti rilevanti coperti dal diritto d'autore. Il regolamento entrerà in vigore in tempo per gli acquisti di Natale 2018 e consentirà ai cittadini UE di scegliere in quali siti acquistare beni o servizi, senza essere bloccati o reindirizzati automaticamente verso un altro sito web a causa della ...

La petizione - nuova forma di petulanza online : Sempre più spesso ci capita di essere coinvolti in una qualche petizione. E’ uno strumento utile e civile che con la digitalizzazione si va facendo sempre più frequente grazie a una piattaforma, Change.org, che raccoglie e organizza la raccolta di firme. E così, dopo essermi ritrovato destinatario di una richiesta di petizione per la fine della guerra in Congo, la libertà alle donne saudite, l’obbligo per le aziende di ridurre gli scarichi ...

Valanga di novità GTA online al 31 gennaio : nuova auto - modalità e bonus : Grandi novità in arrivo per GTA Online con questo nuovo aggiornamento. Dopo i furgoni ecologici e le berline ecco che arriva la Pfister Neon, disponibile in esclusiva da Legendary Motorsport. Per gli appassionati del gioco questa novità rappresenta una vera e propria rivoluzione. https://twitter.com/RockstarGames/status/958368438476423168 nuova modalità DI GIOCO CACCIA ALL'UOMO E’ stata inserita la nuova modalità di gioco caccia ...

online la nuova piattaforma da utilizzare per l'iscrizione al Registro CONI : 289/2002, che intendono fruire dei vantaggi fiscali e delle semplificazioni contabili-amministrative proprie del mondo sportivo dilettantistico devono ottenere il "riconoscimento sportivo" da parte ...