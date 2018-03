È morta la sinistra di Fratoianni e Speranza

huffingtonpost

(Di giovedì 15 marzo 2018) Ho tergiversato per più di una settimana, prima di esprimere le mie considerazioni sull'esito del voto, perché intendevo evitare il rischio dei commenti a caldo, quelli dettati dalla troppa passione, magari da quella che offusca e non consente adeguata lucidità. Ho preferito ascoltare e leggere e poi lasciar sedimentare un giudizio.Il primo ricordo che ho di quei giorni (sembra trascorsa un'eternità e invece si tratta di una decina di giorni) è la conferenza stampa di LeU, che qui provo a rievocare. Mi balza agli occhi il pallore di un po' di volti noti, sono comprensibilmente attoniti, qualcuno forse è sotto shock.Immagino che stiano per pronunciare un amarissimo autodafè, del genere schietto e senza appelli, alla Bartali: "l'è tutto sbagliato, l'è tutto da rifare", non siamo stati credibili, ci dimettiamo in blocco con ...