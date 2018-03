È la Finlandia il paese più felice al mondo secondo l' Onu Italia 47esima in classifica

huffingtonpost

(Di giovedì 15 marzo 2018) Il 20 marzo si celebra la Giornata della Felicità e da sei anni l'Onu, in prossimità dell'evento, rilascia unadei paesi più felici al. In questa edizione ad aggiudicarsi l'oro è la, scalzando dal gradino più alto del podio la Norvegia, che scala di un posto rispetto allo scorso anno. Fanalino di coda il Burundi. Il World Happiness Report è sostenuto dalla Fondazione Ernesto Illy e ha preso in esame 156 Paesi, analizzando aspetti come il Pil pro capite, le libertà, la fiducia, l'aspettativa di vita, le politiche sociali, la generosità e l'assenza di corruzione. L'fa un passo avanti rispetto al 2017, ma resta comunque nelle retrovie della, attestandosi al 47esimo posto. Migliorano tuttavia le aspettative di vita, salite in media da 70 anni a 72,8 anni dal 2000 al 2015: terza alle spalle ...