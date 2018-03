È crollato un ponte pedonale a Miami | in Florida | potrebbero esserci diversi morti

È crollato un ponte pedonale a Miami - in Florida - ci sono diversi morti : A Miami, in Florida, un ponte pedonale pedonale è crollato su una strada molto trafficata, schiacciando alcune automobili. Un portavoce della polizia stradale ha detto al New York Times che si aspetta che siano morte diverse persone. Lynell Collins, an eyewitness The post È crollato un ponte pedonale a Miami, in Florida, ci sono diversi morti appeared first on Il Post.

È crollato un palo della segnaletica stradale sul Ponte della Libertà di Venezia : il traffico è stato bloccato in entrambe le direzioni : Intorno alle 11 di questa mattina un palo della segnaletica stradale posto lungo il Ponte della Libertà di Venezia — il Ponte stradale e ferroviario che collega la città antica con Mestre e la terraferma — è crollato sulla carreggiata a