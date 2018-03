È crollato un ponte pedonale a Miami | in Florida | ci sono diversi morti

È crollato un palo della segnaletica stradale sul Ponte della Libertà di Venezia : il traffico è stato bloccato in entrambe le direzioni : Intorno alle 11 di questa mattina un palo della segnaletica stradale posto lungo il Ponte della Libertà di Venezia — il Ponte stradale e ferroviario che collega la città antica con Mestre e la terraferma — è crollato sulla carreggiata a The post È crollato un palo della segnaletica stradale sul Ponte della Libertà di Venezia : il traffico è stato bloccato in entrambe le direzioni appeared first on Il Post.

In Colombia è crollato un ponte in costruzione - 9 operai sono morti : In Colombia, nella città di Chirajara, è crollato un ponte in costruzione, causando la morte di almeno 9 operai e il ferimento di altri 5. Il ponte, che doveva essere lungo 450 metri, era parte di un progetto autostradale di