È arrivato il momento di Nayib Bukele?

Jeff Gundlach : è arrivato momento verità - occhio a Fed. Alert anche su mercato immobiliare Usa : E' arrivato "il momento della verità". Parola di Jeff Gundlach, fondatore e numero uno di DoubleLine Capital, che ha parlato di mercati nel corso della Strategic Investment Conference 2018.

Elezioni - Travaglio : “Chi ho votato? M5S. Credo sia arrivato il momento di metterli alla prova. Se sarà bluff li saluteremo” : Il direttore del Fato Quotidiano Marco Travaglio, ospite di Otto e Mezzo (La7) ha palesato il suo voto: “Il mio voto è irrilevante. Ho votato Movimento 5 Stelle – ha detto – perchè pensavo che si dovesse mettere alla prova un movimento che è stato tenuto a bagno maria per troppo tempo. Bisogna sciogliere questo nodo una volta per tutte. Se non sono in grado li saluteremo, se sono in grado è giusto che i loro elettori li vedano ...

“Sì - ora confesso tutto”. Isola e canna-gate - la rivelazione di Chiara Nasti. Adesso anche lei ha deciso di uscire allo scoperto e un’altra bomba si abbatte sul reality. “E’ arrivato il momento di dirlo” : Se qualcuno stava aspettando un’altra bomba sull’Isola dei Famosi, eccola. “Io non ho visto qualcuno portare l’erba, ma sentivo l’odore perché a questo punto è meglio dire la verità. Sentivo l’odore, e su questo non ci piove perché si è capito che hanno fumato, ma non so i particolari. Sapevo perché c’erano altre persone che si lamentavano e, sentendo la puzza, ho fatto uno più uno”. Ecco le diChiarazioni rilasciate da Chiara ...

NBA - è arrivato il momento di parlare di Clint Capela : il segreto meglio tenuto della lega : "Facile la sua vita. Non deve far altro che ricevere un passaggio da Chris Paul o da James Harden e schiacciare". Il commento di Kevin Durant " a descrivere il ruolo nei Rockets di Clint Capela " non ...

L’era degli smartphone sta per terminare - è arrivato il momento di lanciare il Surface Phone : Strano ma vero, Gartner, attraverso alcuni dati statistici, ha confermato che nell’ultimo trimestre del 2017 si è verificato il primo calo del settore smartPhone mai registrato dalla sua nascita. Una notizia che ha scosso un po’ l’intero settore e tutti i vari produttori quali Apple e Samsung, anche perchè gli ultimi tre mesi del 2017 dovevano essere molti proficui in quanto si sono tenute le offerte relative al periodo ...

Basket - Qualificazioni Europei 2019 : Cecilia Zandalasini è arrivato il tuo momento. La stella azzurra deve trascinare l’Italia : Tra tre giorni la nazionale italiana di Basket femminile si gioca un pezzo importante del suo futuro. Nella terza giornata delle Qualificazioni agli Europei 2019 l’Italia sfida in trasferta la Svezia in una partita che le azzurre devono assolutamente vincere per non compromettere forse in maniera decisiva il proprio cammino. La situazione in classifica vede le scandinave al primo posto a punteggio pieno, mentre la nazionale di coach Marco ...

“La mia scelta sei tu”. A Uomini e Donne è trionfo d’amore. Paolo Crivellin ha finalmente sciolto le riserve e il momento magico e irripetibile è arrivato : Ci ha fatto veramente penare, ma cinque mesi di trono classico non sono passati invano e alla fine Paolo Crivellin ha fatto l’agognata scelta. “Certe cose, come mi hai sempre insegnato tu, sono più facili da vivere che da spiegare e io voglio provarci davvero e lo voglio fare con te”. Con queste parole che il tronista ha annunciato ad Angela Caloisi che è proprio lei la sua scelta. Il bel torinese ci ha messo davvero ...

“Ha scelto!”. Uomini e Donne : Paolo Crivellin ha rotto gli indugi. Da settimane i tentennamenti del tronista hanno messo sulla corda le corteggiatrici. È arrivato il momento : è lei : Sono settimane che il trono di Paolo Crivellin tiene in sospeso i fan. Questi suoi tentennamenti hanno creato parecchie polemiche, al punto che a un certo punto anche Maria De Filippi ha un po’ perso la sua olimpica pazienza, intimando al tronista di decidere o abbandonare il programma. E questo momento è finalmente arrivato. Nella puntata di Uomini e Donne del 5 febbraio, il combattuto Paolo giungerà a una conclusione. Dopo così ...

SCANDAL - E' arrivato il momento del confronto tra Olivia e Quinn nel promo dell’undicesima puntata : Il network americano ABC, ha diffuso il promo uffciale dell’undicesima puntata di SCANDAL, giunta ormai alla stagione finale. La puntata intitolata “Army of One” andrà in onda la prossima settimana. Nell’anticipazione vediamo Olivia sempre più in difficoltà. La sua miglior alleata, l’unica che come lei era disposta a sacrificare tutto per avere potere ed entrare nella storia, le volta le spalle. Mellie in un confronto con Olivia, le dice di ...