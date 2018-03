optimaitalia

: Dubbi sull’ultimo aggiornamento Samsung Galaxy S7 e S7 Edge e i problemi di ricezione? Chiariamoli tutti… - OptiMagazine : Dubbi sull’ultimo aggiornamento Samsung Galaxy S7 e S7 Edge e i problemi di ricezione? Chiariamoli tutti… -

(Di giovedì 15 marzo 2018) L'ultimodelS7 e S7con patch di sicurezza del mese di febbraio ha portato prepotentemente in auge la discussione suididel telefono che sembra manifestare non poche anomalie in chiamata. L'errore è stato tristemente noto per mesi al primo avvento di Nougat ed è tornato a far parlare di se solo pochi giorni fa, quando i modelli Wind del top di gamma 2016 hanno cominciato a ricevere un nuovo update. Nelle scorse ore, poi, anche i device no brand sono stai interessati da un nuovo rilascio e di qui iinsistenti di molti possessori indecisi o meno se adeguare il loro telefono per paura di non poter più ricevere o effettuare normalmente le telefonate.Abbiamo la necessità di fornire ai nostri lettori tutti i chiarimenti del caso: il firmware di febbraio pensato per iS7 e S7sia no brand che Wind hanno ...