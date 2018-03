Dragon Ball FighterZ è un bel picchiaduro

Aggiornamento Dragon Ball FighterZ in arrivo il 16 marzo - nuove feature in vista : Bandai Namco ha svelato i contenuti in arrivo nel nuovo Aggiornamento di Dragon Ball FighterZ: l'update è previsto per il 16 marzo e introdurrà diverse novità per i giocatori del picchiaduro targato Arc System Works. Vediamo insieme tutti i nuovi contenuti che stanno per popolare la lobby del nuovo gioco ispirato alle gesta dei Super Saiyan disegnati da Akira Toriyama. Partiamo dalle migliorie ad alcune modalità di gioco in Dragon Ball ...

Dragon Ball FighterZ : nuovo aggiornamento in arrivo - ecco i cambiamenti : Bandai Namco ha comunicato i dettagli del prossimo aggiornamento in dirittura d'arrivo per Dragon Ball FighterZ, riferisce Gamespot.L'aggiornamento è pianificato per PS4, PC e Xbox One per questa settimana, ovvero il 16 marzo. Principalmente si tratta di miglioramenti al gameplay, sebbene sarà introdotta anche qualche nuova funzionalità.Per fare qualche esempio, sarà migliorato il matchmaking, la stabilità dei server, saranno corretti bug che ...

Dragon Ball FighterZ : un pro player sconfigge l'intera squadra avversaria con una sola combo : A neanche due mesi dall'uscita di Dragon Ball FighterZ su PC, Xbox One e PS4, alcuni giocatori sono riusciti a distinguersi come i più forti al mondo e uno di questi, SonicFox, ha recentemente dimostrato su Twitter le proprie abilità con il picchiaduro sviluppato da Arc System Works.Come riporta Eurogamer.net, SonicFox è riuscito a sconfiggere un'intera squadra avversaria composta da tre combattenti con una sola, unica combo di 167 colpi. Il ...

Dragon Ball FighterZ mostra Broly - come promesso : character trailer per il primo DLC : Dopo l'ironico teaser delle ultime ore, Bandai Namco ha finalmente svelato il trailer completo per Broly, il nuovo (e immaginiamo primo) combattente DLC per Dragon Ball FighterZ: il solito character video di circa trenta secondi che ci mostra finalmente quello che sarà il set di mosse completo del Super Saiyan leggendario, antagonista dei tre OVA di Dragon Ball Z intitolati Il Super Saiyan della leggenda, Sfida alla leggenda e L'irriducibile ...

Broly torna a mostrarsi nel nuovo trailer di Dragon Ball FighterZ : Tra le nuove aggiunte in programma per Dragon Ball FighterZ, come probabilmente saprete, ci sono i personaggi di Broly e Bardock, i nuovi combattenti in arrivo nel roster già visti in azione in due video.Oggi, grazie alla segnalazione di Gematsu, possiamo dare un nuovo sguardo a Broly, che torna a mostrarsi nel nuovo trailer ufficiale pubblicato da Bandai Namco. Per ora non sono state fornite informazioni su quando Broly e Bardock saranno ...

Dragon Ball Xenoverse 3 si farà davvero? Rumor e indizi : Dragon Ball Xenoverse 2 sembra aver, apparentemente, concluso il suo supporto post lancio con i due Extra Pack, di cui il secondo è arrivato lo scorso 28 febbraio per tutti gli utenti su PS4, Xbox One, PC e Nintendo Switch. Ma quale futuro avrà la serie, dopo che anche Dragon Ball FighterZ avrà esaurito il suo ciclo vitale (speriamo, fra molto tempo)? Ci sarà un possibile Dragon Ball Xenoverse 3? Per ora non ci sono indizi o spiragli, ma qualche ...

Continuano i rumor sui DLC di Dragon Ball FighterZ - confermata una Stagione 2? : Nonostante la voce si fosse leggermente sopita, sono emersi nuovamente insistenti rumor sui prossimi DLC di Dragon Ball FighterZ, con l'attuale Season Pass che rappresenterebbe soltanto la Stagione 1 del piano di contenuti aggiuntivi previsti da Bandai Namco e Arc System Works. Si tratta di indiscrezioni di cui vi abbiamo già parlato in passato, ma nuove indiscrezioni sembrano confermare i leak di qualche tempo fa: Broly e Bardack saranno ...

Dragon Ball Xenoverse 2 Extra Pack 2 - in video tutte le sequenze della nuova storia : Da pochi giorni l’Extra Pack 2 di Dragon Ball Xenoverse 2 è disponibile per l’acquisto (o per il download, in caso abbiate scelto di acquistare il pacchetto valido sia per l’Extra Pack 1 che per l’Extra Pack 2) su PS4, Xbox One, PC e Nintendo Switch. Il pacchetto, oltre ai nuovi personaggi giocabili, includerà anche una nuova modalità storia. Curiosi di ripercorrere in video gli eventi salienti di questa modalità? Inutile ...

Dragon Ball Xenoverse 2 : in arrivo l'Anime Music Pack : Un nuovo DLC per Dragon Ball Xenoverse 2 è in arrivo, riporta Nintendoeverything, e si tratta proprio di un Music Pack.Nello specifico, i giocatori potranno acquistare il pacchetto con le Musiche originali di Dragon Ball, che contiene 11 canzoni dell'Anime originale di Dragon Ball, Dragon Ball Z e Dragon Ball GT.In gran parte si tratta delle sigle di opening e di ending, il pacchetto contiene inoltre l'iconica Musica di sottofondo. Ecco, di ...

Dragon Ball FighterZ e Xenoverse 2 ricevono l’Anime Music Pack : dettagli e prezzo del DLC : Avete mai desiderato giocare nei panni dei vostri Super Saiyan preferiti utilizzando le Musiche dei vari anime di Dragon Ball in sottofondo? Da oggi potrete farlo sia in Dragon Ball FighterZ che in Dragon Ball Xenoverse 2 grazie all'uscita - per entrambi i giochi - dell'Anime Music Pack! Si tratta di un contenuto aggiuntivo che, sia in Dragon Ball FighterZ che in Dragon Ball Xenoverse 2, aggiunge alcune Musiche di sottofondo tratte dalle tre ...

Jiren è il protagonista del nuovo video gameplay di Dragon Ball Xenoverse 2 : Mentre le ultime notizie su Dragon Ball Xenoverse 2 ci parlavano dell'ottimo andamento del gioco in Giappone in versione Nintendo Switch, ecco che oggi spunta un nuovo video dedicato a uno dei personaggi in arrivo con l'Extra Pack 2.A breve Bandai Namco renderà disponibile l'aggiornamento che includerà alcuni personaggi come Androide 17 Ranger, Fuu, Goku Ultra Istinto e Jiren. Proprio a quest'ultimo lottatore è dedicato il nuovo filmato di ...

È il giorno di Dragon Ball Xenoverse 2 : Extra Pack 2 disponibile - rilasciati nuovi video : Finalmente l'attesa è finita: oggi, 28 febbraio, Bandai Namco ha rilasciato l'Extra Pack 2 di Dragon Ball Xenoverse 2. Si tratta di un nuovo contenuto aggiuntivo che include tantissime nuove feature e, accompagnato all'aggiornamento gratuito disponibile da ieri per tutte le piattaforme, introduce una marea di novità per gli utenti. Per l'occasione, abbiamo per voi un paio di video interessanti. Il primo è stato pubblicato ufficialmente da ...

Gameplay di Jiren in Dragon Ball Xenoverse 2 - ammiriamo le mosse in video : Domani, mercoledì 28 febbraio, Bandai Namco rilascerà l'Extra Pack 2 di Dragon Ball Xenoverse 2. Tantissime le novità del contenuto aggiuntivo, che si uniscono a quelle dell'aggiornamento gratuito già disponibile per gli utenti PS4, Xbox One e PC: tra gli add on del pacchetto annoveriamo quattro personaggi giocabili, ovvero Androide 17 Ranger, Fuu, Goku Ultra Istinto e Jiren. Proprio quest'ultimo è protagonista di un video Gameplay nel quale ...

Dettagli aggiornamento Dragon Ball FighterZ svelati dalla nota ufficiale : Nei prossimi giorni dovrebbe essere rilasciato un aggiornamento per Dragon Ball FighterZ, come ha svelato la producer presso Arc System Works e Bandai Namco, Tomoko Hiroki. In attesa, dunque, di ricevere la prima delle due patch previste per PS4, Xbox One e PC, vediamo tutte le novità che ci attendono grazie alla nota ufficiale che illustra ciò che sarà incluso nell'update. Per quanto riguarda i nuovi contenuti di Dragon Ball FighterZ, verrà ...