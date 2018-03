Draghi | la politica monetaria della Bce rimarrà paziente | persistente e prudente

Bce - Draghi : forza euro potrebbe pesare su inflazione in futuro - modifiche politica monetaria prevedibili : Mario Draghi ha avvertito che "la forza dell'euro potrebbe pesare sull'inflazione" in futuro. Il numero uno della Bce, che ha parlato in occasione di una conferenza che si è svolta a Francoforte, ha ...

Bce - Draghi : politica sarà 'prevedibile' - salvo sorprese lato inflazione : Pertanto la politica monetaria resterà ' prudente, paziente e persistente '. Sono buone notizie per l'Italia, che dipende ancora fortemente dagli aiuti della Bce sul mercato nella forma di manovre ...

Draghi : crescita «robusta» nell’Eurozona - ma ci vuole ancora una politica monetaria accomodante : Secondo il presidente della Banca centrale europea l’inflazione è ancora lontana dagli obiettivi dell’istituto...

Draghi tiene a bada i falchi dentro la Bce : prematuro frenare sul quantitative easing. La politica espansiva avanti se sarà necessario : Un cambio di linguaggio della Bce nella comunicazione di politica monetaria che segnalasse un possibile ridimensionamento delle misure di stimolo è stato considerato prematuro e la questione è stata rinviata ai primi mesi del 2018. È quanto emerge dai verbali della riunione di politica monetaria del 25 gennaio scorso in cui alcuni esponenti erano pronti a rimuovere la formula con cui la Bce si impegna a espandere il ...

Bce - Padoan : successore Draghi continui sua politica - non scontato... : Secondo il ministro dell'Economia Pier Carlo Padoan non bisogna dare per scontato che il successore di Mario Draghi alla guida della Banca centrale europea nel 2019 sarà il governatore della della Bundesbank Jens Weidmann.

Mario Draghi è riuscito a sfruttare il ribasso del dollaro per respingere le ipotesi di fine anticipata del Qe gradite ai falchi tedeschi. Il commento di UGO BERTONE

L''America First' irrita Draghi e testa i limiti della politica monetaria Bce : ...europea di Mario Draghi ha inaugurato l'anno ingaggiando una lotta verbale con l'Amministrazione Trump che sta arbitrariamente influenzando il cambio euro-dollaro con l'intento di favorire l'economia ...