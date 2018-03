Dopo Marte | Tesla e Hyperloop Elon Musk ha un nuovo progetto | starebbe fondando una media

Allerta Meteo Burian - Dopo la neve arriva il grande gelo : attesi -8°C a Roma - scuole chiuse anche Martedì 27 Febbraio : Le scuole di Roma saranno chiuse anche domani 27 Febbraio: questa, in considerazione della situazione Meteo, la decisione dal Campidoglio. “Il provvedimento si è reso necessario dopo i bollettini diffusi oggi dalla Protezione civile regionale: previste gelate molto intense e un forte abbassamento della temperatura che proseguiranno anche nella giornata di domani“. Allerta Meteo Burian: scuole chiuse in molti Comuni anche Martedì 27 ...

Forza Nuova tenta irruzione a Dimartedì. Via Dopo il confronto con Floris 'Chi non è invitato non partecipa' : Forza Nuova ha tentato di irrompere in trasmissione durante la puntata di Dimartedì , su La/, andata in onda ieri sera. I militanti della formazione di estrema destra erano una trentina, più o meno lo ...

Carnevale : perché il martedì grasso viene Dopo il giovedì? : Tutta colpa della quaresima. Per cosa? Per il fatto che il Carnevale finisce di martedì, grasso, che viene dopo l’altra giornata festiva, il giovedì, sempre in carne. La questione è tutta nel calendario e deriva dal fatto che il Carnevale, come la sorella quaresima, è festa mobile, dipende da quando cade la Pasqua, ma ha delle certezze, una di queste è il mercoledì delle ceneri. Anche questo mercoledì, primo giorno di quaresima, cambia tutti gli ...

Di Maio promette 'verifiche fino all'ultimo centesimo' Dopo i casi di Cecconi e Martelli. Un buco da 226mila euro agita i 5 Stelle : ... Luigi Di Maio, a Potenza, a margine di un'iniziativa elettorale, evidenziando che "è ridicolo che si parli di caso quando il vero caso è che c'è un'unica forza politica in Italia che taglia gli ...

M5s - Cecconi e Martelli lasciano Dopo irregolarità su "restituzioni" : dopo Dessì altri due casi di candidcati M5s che "rinunceranno" una volta eletti. Ma la procedura è complessa.

M5s - Cecconi e Martelli lasciano Dopo irregolarità sulle 'restituzioni' : Il senatore M5s Carlo Martelli e il deputato Andrea Cecconi hanno annunciato la loro rinuncia all'elezione con i Cinquestelle dopo essere stati deferiti ai probiviri per irregolarità nella "...

Dopo il lunedì nero di Wall Street il martedì nero delle borse : crolla Tokyo - trema Shanghai : Un'ondata di vendite si e' abbattuta sulle borse asiatiche questa mattina con Tokyo arrivata a perdere oltre il 5%, l'Hang Seng di Hong Kong il 3,2% e Shanghai il 2,1%. Gli operatori di borsa temono che un miglioramento dell'economia, anche per effetto della riforma fiscale Usa, possa scatenare pressioni inflattive che potrebbero costringere la Federal Reserve a modificare la sua politica prudente

San Ferdinando - troupe di La7 aggredita con martello e sassate mentre filmava la tenDopoli : Presi a martellate da un migrante. Dopo l’incendio che ha provocato la morte di una ragazza nigeriana, la giornalista Dominella Trunfio e il fotoreporter Franco Cufari erano andati alla tendopoli di San Ferdinando (in provincia di Reggio Calabria) per realizzare un servizio per la trasmissione “L’aria che tira” quando sono stati aggrediti da uno dei lavoratori stagionali intento a ricostruire la sua baracca. Il migrante, innervosito dalla ...

Gene Gnocchi / Il ritorno a diMartedì Dopo le polemiche : Vauro lo difende - "Non devi scusarti!" : Gene Gnocchi torna a condurre la copertina di 'diMartedì' dopo le polemiche per le sue dichiarazioni sul maiale di Gioria Meloni. Ma non fa riferimento a quanto accaduto...(Pubblicato il Wed, 24 Jan 2018 16:04:00 GMT)

Gene Gnocchi / Il ritorno a diMartedì Dopo le polemiche : bufera di tweet sul comico : Gene Gnocchi torna a condurre la copertina di 'diMartedì' dopo le polemiche per le sue dichiarazioni sul maiale di Gioria Meloni. Ma non fa riferimento a quanto accaduto...(Pubblicato il Wed, 24 Jan 2018 14:56:00 GMT)