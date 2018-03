Donna partorisce un bambino in mare | le immagini diventano virali

Donna partorisce nel Mar Rosso : l'incredibile foto dell'accaduto Video : Una #foto che è diventata letteralmente virare sui social, facendo il giro del mondo, immortala un piccolo bambino nato tra le acque del #mar Rosso. Potrebbe sembrare una tra le tante Fake News ma non lo è: una Donna ha deciso di dare il proprio bambino alla luce in mare. Le foto sono state scattate e messe in rete da Dahab, una Donna che affacciandosi dal balcone ha notato la singolare scena. La notizia ha destato molta sorpresa poichè è una ...

Donna partorisce nel Mar Rosso : l'incredibile foto dell'accaduto : Una foto che è diventata letteralmente virare sui social, facendo il giro del mondo, immortala un piccolo bambino nato tra le acque del Mar Rosso. Potrebbe sembrare una tra le tante Fake News ma non lo è: una Donna ha deciso di dare il proprio bambino alla luce in mare. Le foto sono state scattate e messe in rete da Dahab, una Donna che affacciandosi dal balcone ha notato la singolare scena. La notizia ha destato molta sorpresa poichè è una cosa ...

Succede in Sudafrica : una Donna morta - incinta di nove mesi - partorisce : Secondo il giornale Time Live, in Sudafrica è accaduto un fatto raro e sconvolgente, che ha dell'incredibile. Una donna di 33 anni, della comunità di Mthayisi, un villaggio vicino a Mbizana, si è sentita male all'improvviso mentre si trovava tra le mura della sua abitazione. La poveretta non riusciva a respirare. Si chiamava Nomveliso Nomasonto Mdoyi, è caduta a terra ed è morta. La donna era al nono mese di gravidanza La donna era incinta ed ...