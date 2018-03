Blastingnews

: Donna partorisce nel Mar Rosso: l'incredibile foto dell'accaduto - Cututtucori : Donna partorisce nel Mar Rosso: l'incredibile foto dell'accaduto -

(Di giovedì 15 marzo 2018) Una #che è diventata letteralmente virare sui social, facendo il giro del mondo, immortala un piccolo bambino nato tra le acque del #mar. Potrebbe sembrare una tra le tante Fake News ma non lo è: unaha deciso di dare il proprio bambino alla luce in mare. Lesono state scattate e messe in rete da Dahab, unache affacciandosi dal balcone ha notato la singolare scena. La notizia ha destato molta sorpresa poichè è una cosa insolita assistere ad un parto in mare. VIDEO Parto in mare: le incredibiliLa, che ha sconvolto il web con il suo #parto in mare, proviene dalla Russia. Nel corsoparto pare che fossero presenti non solo il marito ed il fratello ma anche un medico che l'ha assistita durante il delicato momento. La presenza del dottore ha fatto pensare a molti che l'evento fosse stato gia' da tempo ...