Don Matteo 11 – Nona puntata del 15 marzo 2018 – Anticipazioni e trama

Don Matteo 11 - anticipazioni puntata 15 marzo : il rapimento di don Matteo : Archiviati i primi otto episodi (i cui ascolti hanno confermato il gradimento ormai pluridecennale del pubblico per il personaggio), giovedì 15 marzo alle 21.25 su Rai1 torna la storica serie sulle peripezie del sacerdote interpretato da Terence Hill. Va ovviamente avanti la trama “orizzontale”, quella che si dipana di puntata in puntata e che regola le azioni dei personaggi – sempre con Spoleto a fare da sfondo – così come, allo stesso tempo, ...

Elisa Isoardi : "Matteo Salvini? Orgogliosa del suo successo. Per amore suo starò nell'ombra. Una Donna deve fare così" : "Sono Orgogliosa dei risultati e dei successi di una persona che fa parte di me. È il suo momento. Ho il dovere di non confondere i piani. Per rispetto. Per amore". Elisa Isoardi, in un'intervista rilasciata al settimanale Oggi, commenta i risultati elettorali che hanno premiato il suo compagno Matteo Salvini e parla di come ha intenzione di gestire il loro rapporto, lasciando che i riflettori restino puntati sul leader della Lega."Una ...

Don Matteo 11 - nona puntata : il rapimento del sacerdote! : La nona puntata della fiction Don Matteo 11 si dividerà in due episodi ricchi di misteri e colpi di scena. Nel primo ci sarà il ritorno a Spoleto della sorella di Anna mentre nel secondo vedremo Don Matteo vittima di un sequestro… La nota fiction Rai con Terence Hill e Nino Frassica giunge al suo nono appuntamento, in cui vedremo la sorella della Capitana ritornare a Spoleto, in seguito all’ennesimo litigio con il suo ...

Don Matteo chiude? In forse la dodicesima stagione : Potrebbe essere l’ultima stagione di Don Matteo. L’undicesima edizione, premiata dal pubblico televisivo, rischia di essere il titolo di coda.

NATHALIE GUETTA E SIMONE DI PASQUALE/ L’attrice francese sta per salutare Don Matteo (Ballando con le stelle) : NATHALIE GUETTA, storica ed amatissima interprete di Don Matteo 11, è nel cast di Ballando con le stelle al fianco del ballerino SIMONE di PASQUALE.(Pubblicato il Sat, 10 Mar 2018 10:54:00 GMT)

Matteo Salvini sollecita il Pd : 'Spero siano disponibili...'. Ma i dem risponDono picche : "O c'è un governo politico o la parola torna agli italiani". Lo ha detto il segretario della Lega , Matteo Salvini , a Milano. "Io farei domattina una legge elettorale che dà un premio alla coalizione ...

Don Matteo 11 nona puntata : anticipazioni 15 marzo 2018 : DON Matteo 11 nona puntata. Il nuovo appuntamento con la fiction di Rai 1 è fissato per giovedì 15 marzo 2018 con la nona puntata. Terence Hill veste ancora una volta i panni del suo personaggio più celebre della tv italiana in Don Matteo 11. Ecco di seguito le anticipazioni sulla nona puntata. Leggi anche: TUTTO SU #DONMatteo11 | DOVE VEDERE LE PUNTATE Don Matteo 11 nona puntata: anticipazioni 15 marzo 2018 DON ...

Ascolti tv - vince Don Matteo 11 con 6 milioni di telespettatori : Ascolti tv, Prime time Don Matteo non teme nessuno neanche la sfida “marziana” di Matt Damon: prosegue infatti il successo dell’undicesima stagione della fiction su Rai1 con Terence Hill: con una media di 5.987.000 telespettatori e il 27% di share il nuovo appuntamento ha conquistato la prima serata (6.396.000 e il 25,79% nel primo episodio, e 5.566.000 con il 28,69% nel secondo ma la settimana precedente aveva superato i 7 ...

Ascolti TV | Giovedì 8 Marzo 2018. Don Matteo 27% - Sopravvissuto 10.3%. La finale di Masterchef al 3.9% e al 4.6% : Maurizio Lastrico in Don Matteo Su Rai1 la fiction Don Matteo 11 ha conquistato 5.987.000 spettatori pari al 27% di share (nel dettaglio primo episodio: 6.396.000 – 25.8%; secondo episodio: 5.566.000 – 28.7%). Su Canale 5 la prima tv di Sopravvissuto – The Martian ha raccolto davanti al video 2.012.000 spettatori pari al 10.3% di share. Su Rai2 la seconda puntata della quinta stagione di Boss in Incognito ha interessato 1.479.000 ...

Ascolti : Don Matteo 11 a 5 - 9 milioni (27%) - Boss in incognito 5 a 1 - 4 (6 - 1%) : Ascolti tv di giovedì 8 marzo 2018. Chi ha vinto in prima serata? Ascolti tv di giovedì 8 marzo 2018 in prima serata, chi ha vinto In prima serata stravince l’ottava puntata della fiction Don Matteo 11 con Terence Hill e Nino Frassica, in onda su Rai1: 5.987.000 spettatori (27% di share). Su Rai2 1.479.000 (6,1%) […] L'articolo Ascolti: Don Matteo 11 a 5,9 milioni (27%), Boss in incognito 5 a 1,4 (6,1%) proviene da Gossip e Tv.

Ascolti tv ieri - Don Matteo vs Boss in incognito vs The Martian | Auditel 8 marzo 2018 : Nella ricorrenza della festa della donna, per quale canale del digitale hanno maggiormente optato gli italiani? Chi avrà vinto la gara degli Ascolti tv ieri, 8 marzo 2018? Rai 1 con la serie tv Don Matteo, Rai 2 con la messa in onda della nuova stagione di Boss in incognito o Canale 5 con la messa in onda del film Sopravvissuto – The Martian o un altro dei nove principali canali del DTT? Ascolti tv ieri, 8 marzo Il prete che indaga assieme ...

Don Matteo 11/ Anticipazioni puntate 15 e 8 marzo 2018 : "Genitori e Figlio" - "Don Matteo sotto tiro" : Don Matteo 11, Anticipazioni dell'8 marzo 2018, in prima Tv assoluta su Rai 1. Anna e Sofia decidono di fare chiarezza sui loro rapporti: cosa faranno Seba e Nardi?(Pubblicato il Thu, 08 Mar 2018 23:06:00 GMT)