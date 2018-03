Disastri naturali | miliardi di perdite agricole

adnkronos

: Rapporto #Fao, tra 2005-2015 danni per 96 mld di dollari. #Siccità la minaccia più grave - Adnk_Prometeo : Rapporto #Fao, tra 2005-2015 danni per 96 mld di dollari. #Siccità la minaccia più grave - AliseiOng : I disastri naturali provocano ingenti perdite agricole, a cominciare dalla #siccità; L'#Asia è la regione più colpi… -

(Di giovedì 15 marzo 2018) E in tutto il mondo, i Piccoli Stati insulari in via di sviluppo , Sids, sono stati particolarmente vulnerabili aiin particolare tsunami, terremoti, tempeste e inondazioni. Le ...