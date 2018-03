Diritti tv | via libera dell' Antitrust a MediaPro come mediatore

Diritti tv - via libera a Mediapro : Roma, 15 mar. – (AdnKronos) – “Via libera a Mediapro, ma sia un intermediario equo, trasparente e non discriminatorio”. E’ questo il parere dell’Antitrust in merito all’assegnazione al gruppo spagnolo dei Diritti tv della serie A per il triennio 2018/2021. Nella riunione di ieri, l’Autorità garante della concorrenza e del mercato ha deliberato la conformità dei risultati e dei criteri adottati ...

Diritti Tv Serie A 2018 - 2021 - via libera Antitrust a Mediapro come intermediario : In data 7 febbraio 2018, in ottemperanza alle disposizioni del Decreto Melandri, la Lega Nazionale Professionisti Serie A ha comunicato all’Autorità l’assegnazione dei Diritti Audiovisivi per il territorio italiano relativi al Campionato di Serie A per il triennio 2018/2021, a favore dell’intermediario Mediapro. Nella riunione del 14 marzo 2018, l’Autorità ha deliberato la conformità dei risultati e ...

Diritti tv Serie A - dall’Antitrust via libera a Mediapro : ma niente canale di Lega : Dall'AGCM è arrivato il via libera all'assegnazione dei Diritti tv della Serie A agli spagnoli di Mediapro L'articolo Diritti tv Serie A, dall’Antitrust via libera a Mediapro: ma niente canale di Lega è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Miniere boliviane - dove il profitto minaccia i Diritti : Bolivia, germi di globalizzazione La ley 535, che regola la gestione delle Miniere boliviane, sancisce: “Le riserve minerarie sono di esclusiva proprietà e dominio diretto del popolo. Nessun individuo, naturale o collettivo, pur essendo proprietario del suolo, potrà invocare la proprietà delle riserve nel sottosuolo”. L’amministrazione Morales/Linera, ha però creato un sistema misto, che contempla imprese statali, private e ...

Creval - via all'aumento di capitale da 700 milioni : giù i titoli - crollano i Diritti : MILANO - Parte con forti ribassi su azioni e , soprattutto, diritti d'opzione l'aumento di capitale da 700 milioni del Credito Valtellinese, dopo il via libera ai documenti arrivato dalla Consob nel ...

Disabili - al via il secondo programma di azione biennale per la promozione dei Diritti e l’integrazione : L’Italia ha adottato il secondo programma d’azione biennale per la promozione dei diritti e l’integrazione delle persone con Disabilità. Il primo, adottato nel 2013, ha cambiato la condizione di Disabilità nel nostro Paese: per la prima volta i Disabili non vengono più trincerati all’interno delle politiche di welfare, ma diventano un soggetto delle politiche nazionali, regionali e locali. In questo modo l’Italia aveva ratificato la Convenzione ...

Diritti tv - pronta la richiesta di archiviazione per il caso Infront : MILANO - I pm di Milano Paolo Filippini e Giovanni Polizzi hanno firmato la richiesta di archiviazione dell'inchiesta sul caso Infront e Diritti tv nel calcio a carico tra gli altri di Marco Bogarelli,...

Diritti tv - pronta la richiesta di archiviazione per il caso Infront : MILANO - I pm di Milano Paolo Filippini e Giovanni Polizzi hanno firmato la richiesta di archiviazione dell'inchiesta sul caso Infront e Diritti tv nel calcio a carico tra gli altri di Marco Bogarelli ...

Infront : verso archiviazione indagine su Diritti tv del calcio : Si va verso l'archiviazione per quanto concerne il caso Infront-diritti tv. Paolo Filippini e Giovanni Polizzi, pm di Milano, hanno firmato la richiesta per archiviare l'inchiesta a carico anche di Marco Bogarelli, numero uno della società, Riccardo Silva, proprietario della Mp&Silva, dei Presidenti di tre club, due di A e uno di B, Genoa, Bari, Lazio: ovvero Enrico Preziosi, Gianluca Paparesta e Claudio Lotito, questa ...

Diritti tv - pronta la richiesta di archiviazione per il caso Infront : Il caso Infront-Diritti tv va verso l’archiviazione. Secondo quanto riporta l’Ansa, i pm di Milano Paolo Filippini e Giovanni Polizzi hanno firmato la richiesta di archiviazione dell’inchiesta sul caso Infront e Diritti tv nel calcio a carico tra gli altri di Marco Bogarelli, ex numero uno della società, Riccardo Silva, patron della società Mp&Silva, e dei […] L'articolo Diritti tv, pronta la richiesta di ...

Disabili - al via il secondo programma di azione biennale per la promozione dei Diritti e l’integrazione : L’Italia ha adottato il secondo programma d’azione biennale per la promozione dei diritti e l’integrazione delle persone con Disabilità. Il primo, adottato nel 2013, ha cambiato la condizione di Disabilità nel nostro Paese: per la prima volta i Disabili non vengono più trincerati all’interno delle politiche di welfare, ma diventano un soggetto delle politiche nazionali, regionali e locali. In questo modo l’Italia aveva ratificato la Convenzione ...

Diritti tv Serie A - al via le trattative private : “L’obiettivo resta 1 - 05 miliardi annui” : “La Lega ha deliberato all’unanimità di non accettare alcuna offerta e di far corso alla trattativa privata con l’obiettivo di ottenere non meno del prezzo minimo complessivo già previsto dal bando che equivale a 1 miliardo e 50 milioni per i pacchetti principali e opzionali”. Lo ha dichiarato il commissario della Lega Calcio di Serie […] L'articolo Diritti tv Serie A, al via le trattative private: ...

A Fox Sports i Diritti degli Europei di Futsal 2018 : al via il 30 gennaio - 20 i match live : Per un’Italia che non va ai Mondiali, ce n’è una che si appresta a partecipare all’Europeo di Calcio a 5 in Slovenia. La manifestazione sarà visibile in esclusiva su Fox Sports (Sky, 204) dal 30 gennaio al 10 febbraio prossimi. Il canale 204 di Sky trasmetterà tutte e 20 le partite, compresi i match della […] L'articolo A Fox Sports i diritti degli Europei di Futsal 2018: al via il 30 gennaio, 20 i match live è stato ...

Lega A : al via assemblea su Diritti tv : (ANSA) - MILANO, 4 GEN - Ha preso il via l'assemblea della Lega Serie A convocata per la delibera sul bando per la vendita dei diritti tv domestici del triennio 2018/21. Presieduta dal commissario ...