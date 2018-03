Diritti Tv | Malagò incontra l’Antitrust

Diritti Tv Serie A / MediaPro vende a Sky e Mediaset - soddisfatto Malagò : Diritti Tv Serie A, MediaPro vende : Sky e Mediaset in prima fila, novità BeIn Sports per lo streaming. Iniziano le trattative per la vendita dei Diritti televisivi in Italia(Pubblicato il Wed, 07 Feb 2018 15:22:00 GMT)

Olimpiadi invernali Corea 2018 - la Rai sborsa 10 milioni per i Diritti tv in chiaro (e per far felice il Coni di Malagò) : Le Olimpiadi invernali tornano sulla Rai, dopo il buco storico di Sochi 2014 e le pressioni del Coni e del governo. Anche se per la tv pubblica non sarà proprio un grande affare, in un momento in cui c’è già grande agitazione per la perdita dei Mondiali di calcio (passati a Mediaset): secondo quanto risulta a ilfattoquotidiano.it, i giochi di Pyeongchang 2018 costeranno 10 milioni di euro. E tra discipline di nicchia e orari di trasmissione ...