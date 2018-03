Calcio - Diritti tv : via libera dell'Antitrust a Mediapro : Via libera dell'Antitrust alla assegnazione dei diritti audiovisivi per il territorio italiano relativi al Campionato di Serie A per il triennio 2018/2021 a favore di Mediapro, l'intermediario ...

Diritti tv : ok Antitrust a Mediapro : ANSA, - ROMA, 15 MAR - Via libera dell'Antitrust alla assegnazione dei Diritti audiovisivi per il territorio italiano relativi al Campionato di Serie A per il triennio 2018/2021 a favore di Mediapro. ...

Diritti tv - via libera dell'Antitrust a MediaPro come mediatore : Via libera dell'Antitrust alla assegnazione dei Diritti audiovisivi per il territorio italiano relativi al Campionato di Serie A per il triennio 2018/2021 a favore di MediaPro. Il Garante ha ...

Diritti tv - Antitrust : ok a MediaPro ma sia intermediario equo : Milano, 15 mar. , askanews, - Via libera a MediaPro ma sia un intermediario "equo, trasparente e non discriminatorio". Così l'Antitrust sui Diritti tv per la Serie A per il triennio 2018-2021.L'...

Diritti Tv Serie A 2018 - 2021 - via libera Antitrust a Mediapro come intermediario : In data 7 febbraio 2018, in ottemperanza alle disposizioni del Decreto Melandri, la Lega Nazionale Professionisti Serie A ha comunicato all’Autorità l’assegnazione dei Diritti Audiovisivi per il territorio italiano relativi al Campionato di Serie A per il triennio 2018/2021, a favore dell’intermediario Mediapro. Nella riunione del 14 marzo 2018, l’Autorità ha deliberato la conformità dei risultati e ...

Diritti tv Serie A - dall’Antitrust via libera a Mediapro : ma niente canale di Lega : Dall'AGCM è arrivato il via libera all'assegnazione dei Diritti tv della Serie A agli spagnoli di Mediapro L'articolo Diritti tv Serie A, dall’Antitrust via libera a Mediapro: ma niente canale di Lega è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Diritti Tv : Malagò incontra l’Antitrust : Si è svolto nel pomeriggio di ieri incontro fra Giovanni Malagò, commissario della Lega di Serie A, nonché presidente del Coni, e Giovanni Pitruzzella, presidente dell’Antitrust, chiamata a esprimersi sull’assegnazione dei Diritti tv del massimo campionato per il prossimo triennio alla società spagnola Mediapro, che ha vinto il bando per intermediari indipendenti con un’offerta da un miliardo e 50 milioni a stagione. La ...

Diritti Tv Serie A 2018 - 2021 - oggi riunione. Esito Antitrust dopo elezioni politiche : È in programma oggi una commissione della Lega Serie A, convocata per fare il punto sulla vendita dei Diritti tv all'estero e sullo scenario legato al mercato domestico, in attesa del responso dell'Antitrust sull' assegnazione a MediaPro. Alla riunione convocata alle 15, parteciperanno i manager di Img, l'agenzia che ha vinto il bando per i Diritti internazionali (340 milioni di euro all'anno), e aggiorneranno i club di Serie A sulla ...

Diritti Tv Serie A 2018 - 2021 - Antitrust scrive a Lega Calcio su dossier assegnazione : L'Antitrust scrive alla Lega Calcio per chiedere informazioni in merito al dossier sull'assegnazione dei Diritti tv della Serie A a Mediapro: a quanto apprende l'Adnkronos la missiva è partita a una decina di giorni di distanza dalla notifica della documentazione da parte della società spagnola all'Autorità, avvenuta lo scorso 7 febbraio. Non è inusuale, sempre secondo quanto si apprende, che un'Autorità scriva ...