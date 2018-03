Dirigenti italiani con la valigia

meteoweb.eu

(Di giovedì 15 marzo 2018) Milano, 15 mar. (Adnkronos/Labitalia) – Aumentano iprivati che vanno a lavorare all’estero in pianta stabile. Sono 1.579 (+24% dal 2008 al 2016) quelli che lo hanno fatto mantenendo un contrattonazionale, come emerge dalle elaborazioni di Manageritalia sugli ultimi dati ufficiali Inps. Sono soprattutto uomini 1.491 (94,4%), ma ci sono anche le donne (88, 5,6%). In realtà, sono però molti di più, perché sono quasi dieci volte tanto quelli che lo fanno passando a un contratto straniero. Di fatto, si stima che i managerattualmente espatriati per lavoro, i cosiddetti expat, siano oltre 20mila.Parallelamente, aumentano, seppure in modo meno eclatante, i manager esteri che vengono a lavorare e vivere in Italia, anche, ma non solo, per le sempre maggiori acquisizioni da mano straniera di aziende nazionali. Quelli con un contrattoitaliano ...