Diocesi Giarratana - al via la festa di San Giuseppe : La "Scinnuta" del simulacro ha aperto i festeggiamenti in onore di San Giuseppe a Giarratana. Stilato il ricco programma di eventi

Diocesi : al via al SS. Salvatore di Ragusa la festa di S. Giuseppe : Ricco calendario di appuntamenti in vista della festa in onore di San Giuseppe a Ragusa. Da oggi la novena fino a domenica

Diocesi - festa di san Giuseppe a Marina di Ragusa : Cominceranno a partire da venerdì i festeggiamenti in onore di San Giuseppe a Marina di Ragusa. Ricco il calendario di appuntamenti

Diocesi - festa per S. Antonio Abate a Giarratana : Nonostante il tempi incerto il Comune di Giarratana ha festeggiato nel migliore dei modi Sant'Antonio Abate, una delle figure più venerate

Diocesi in festa a Isernia per l'ordinazione diaconale di Gianfranco Zuppa : Per quanti lo desiderano, la cerimonia sarà diffusa anche in diretta streaming sul sito www.cattedraleIsernia.org".

Diocesi - a Giarratana la festa di Sant'Antonio Abate : Diocesi, con la traslazione del simulacro sull’altare maggiore hanno preso il via a Giarratana i festeggiamenti in onore di Sant’Antonio Abate.