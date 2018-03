Dilemmi da matrimonio Invitare gli ex | sì o no?

vanityfair

(Di giovedì 15 marzo 2018) Qualche settimana fa, sfogliando online il New York Times, mi sono imbattuta in un articolo dal titolo emblematico: si dovrebberogli ex al? Eh bella domanda! Stando all’esperienza di Julia Roberts che ne “Ildel mio migliore amico” fa di tutto per riconquistare il suo ex, mettendo i bastoni tra le ruote a una sprovveduta (ma nemmeno troppo) Cameron Diaz, direi di no. Poi però l’amore vince sempre e alla Roberts rimangono lo champagne e il migliore amico gay, e allora direi di sì. Nell’articolo, la giornalista snocciolava una serie di esempi di persone pro e contro l’invito di queste mitologiche figure che incombono sulla coppia: alcune li avevano invitati senza problemi, altri non li volevano vedere nemmeno da lontano. LEGGI ANCHE6 segnali che il vostro ex vuole tornare con voi E io cosa farei, toccasse a me? Avendo un solo ex con ...