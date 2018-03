Digitali e smart | ospedali del futuro copiano Amazon

Vivo X20 Plus UD - il primo smartphone con lettore impronte Digitali sotto display : Vivo X20 Plus UD è il primo smartphone ad avere il lettore di impronte digitali sotto al display. Sono diversi mesi che si parla del sensore di impronte digitali sotto a display e tutti pensavano che i primi ad implementare questa tecnologia sarebbero stati Apple o Samsung, invece a battere tutti sui tempi è stata Vivo che ha presentato L' X20 Plus UD, il primo smartphone dotato di sensore per le impronte digitali sotto al ...