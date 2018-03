Digi e Lode | il progetto di Hera per la digitalizzazione delle scuole | premia i primi 20

comunicati-stampa

: Digi e Lode: quattro scuole ravennati tra le venti vincitrici del progetto di Hera - enzodalmonte1 : Digi e Lode: quattro scuole ravennati tra le venti vincitrici del progetto di Hera -

(Di giovedì 15 marzo 2018) ...in autonomia dagli istituti con l'obiettivo di dotarsi di strumenti innovativi sempre più necessari per sviluppare competenze in grado di affrontare i veloci cambiamenti che caratterizzano il mondo ...