Blastingnews

: Associazione che prometteva benefici 'miracolosi' con diete macrobiotiche capaci di guarire malattie, scoperta da… - poliziadistato : Associazione che prometteva benefici 'miracolosi' con diete macrobiotiche capaci di guarire malattie, scoperta da… - ionutgabriel2 : RT @poliziadistato: Associazione che prometteva benefici 'miracolosi' con diete macrobiotiche capaci di guarire malattie, scoperta da #Squ… - zazoomblog : Diete macrobiotiche e lavaggio del cervello: la storia di un impero new age - #Diete #macrobiotiche #lavaggio -

(Di giovedì 15 marzo 2018) I farmaci non curano, tolgono semplicemente i sintomi, la medicina uccide, i medici sono degli assassini. Questo era l'inquietante messaggio con cui Mario Pianesi, leader della alimentazione macrobiotica in Italia, accoglieva gli adepti nella sua presunta psico setta. Mario Pianesi, 73 anni, sua moglie Loredana Volpi, 51 anni, e altri due suoi collaboratori sono indagati dalla Procura di Ancona per una serie di ipotesi di reato che vanno dall'associazione a delinquere, finalizzata alla riduzione in schiavitù ai maltrattamenti, dalle lesioni aggravate all'evasione fiscale. Una donna di 35 kg ed una bimba diventata sorda Un inchiesta lunga e difficile, VIDEO ostacolata dalla impenetrabilita' del network di Pianesi, che è iniziata nel 2013, quando alla Questura di Forlì si presentò una donna di 45 anni, denunciando le sue vicissitudini all’interno della setta macrobiotica. A ...