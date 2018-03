Dieta degli economisti Cos' è e come funziona il regime alimentare per perdere peso

Dieta degli economisti e perdi 3 kg in una settimana : La primavera è alle porte con le sue temperature calde e miti, con esse arriva anche la voglia di rimettersi in forma. In effetti sono molte le persone che in questo periodo iniziano una Dieta per poter smaltire i chili di troppo, sperando di poter superare la prova costume. Esistono svariati tipi di Dieta ma quasi tutte fanno perdere tanti chili in poco tempo e questo non solo può nuocere gravemente alla salute, ma una volta smessa quei chili ...

L'allarme degli esperti : No alla Dieta vegana e vegetariana in gravidanza : La dieta vegana e vegetariana in gravidanza potrebbe causare danni neurologici al neonato. A dare l'allarme sono gli esperti dell'ospedale Bambino Gesù di Roma e il Meyer di Firenze.Non mangiare la carne e i derivati durante il periodo di gestazione potrebbe provocare dei gravi problemi al bambino. E a dirlo sono proprio i medici che tutti i giorni hanno a che fare con le malattie legate ai neonati. Stiamo parlando di due eccellenze ...

Alimenti : svolta salutista sulle tavole degli italiani - torna prepotentemente la Dieta mediterranea : svolta salutista sulle tavole degli italiani dove, dopo anni di abbandono, torna prepotentemente la dieta mediterranea con un aumento record dei consumi che va dal +7% per il pesce fresco fino alla crescita del 4,3 per la frutta fresca. E’ quanto emerge dalla studio della Coldiretti dal quale si evidenzia che dopo cinque anni di segno negativo nel 2017 torna a crescere la spesa degli italiani per l’acquisto di beni alimentari con un balzo del ...

I cibi etnici entrano nella Dieta degli italiani : +8% in un anno : Cresce la passione degli italiani per i sapori che vengono da lontano. Con un +8% rilevato dal Rapporto Coop 2016, i prodotti etnici entrano a far parte delle abitudini alimentari degli italiani e, anche per quanto riguarda i surgelati, l’attenzione alle cucine del mondo è una tendenza in atto ormai da diverso tempo. «Nell’anno commerciale 2016/17 abbiamo osservato una crescita del settore etnico del 56% rispetto all’anno precedente, anche ...