Depressione post-partum | entro il 3 Aprile progetti delle Regioni per contrastarla

(Di giovedì 15 marzo 2018) Ledovranno presentareil 3al ministero della Salute iper il contrasto alla-parto per i quali sono stati accantonati 3 milioni di euro. Lo ha ricordato Serena Battilomo della Direzione prevenzione del dicastero, Ufficio tutela salute della donna, intervenendo oggi a Roma alla presentazione del primo ‘Festival della maternità’, organizzato a Padova dall’associazione Kairos Donna dal 13 al 15. “Il fondo di 3 milioni di euro – ha sottolineato – è uno stanziamento speciale che è stato assegnato a fine 2016 proprio per sostenere il contrasto al disagio psichico perinatale. E’ stata poi sottoscritta un’intesa tra Stato eper distribuire la cifra, come primo criterio, secondo il numero dei nati nell’ultimo quinquennio. Questo vuol dire che il denaro viene distribuito in base ...