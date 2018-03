meteoweb.eu

Depressione post partum, cosa fare - Adnkronos : Depressione post partum, cosa fare -

(Di giovedì 15 marzo 2018) Roma, 15 mar. (AdnKronos Salute) – Dopo la nascita di un bambino oltre una mamma su 10, il 12%, soffre di, disturbo che si presenta tra la sesta e la dodicesima settimana dopo la nascita del figlio. Un problema differente per sintomi e cause dal ‘baby blues’, reazione che si verifica in oltre il 70% delle neomamme nei 3-4 giorni successivi al parto, caratterizzata da un’indefinita sensazione di malinconia e irritabilità dovuta principalmente al drastico cambiamento ormonale (crollo di estrogeni e progesterone) e alla spossatezza fisica e mentale dovute al travaglio e al parto. Lavera e propria ha un’impatto forte sulla donna che vive un pesante stato di sofferenza. Ma anche sulla famiglia. Il 67% delle madri depresse riferisce difficoltà di interazione e attaccamento con il figlio, problemi che innescano anche forme di ...