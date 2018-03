Depressione post partum - cosa fare : Roma, 15 mar. (AdnKronos Salute) – Dopo la nascita di un bambino oltre una mamma su 10, il 12%, soffre di Depressione post partum, disturbo che si presenta tra la sesta e la dodicesima settimana dopo la nascita del figlio. Un problema differente per sintomi e cause dal ‘baby blues’, reazione che si verifica in oltre il 70% delle neomamme nei 3-4 giorni successivi al parto, caratterizzata da un’indefinita sensazione di ...