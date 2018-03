Delitto del giornalista slovacco Kuciak. Il premier Fico annuncia le dimissioni : La crisi politica scatenata dall’assassinio del giornalista Jan Kuciak, che indagava sui rapporti tra politica e criminalità. Ieri si era dimesso il ministro dell’Interno Kalinak

Delitto Moro : l'identikit di "Defilato" - un imprendibile delle Brigate Rosse : A Firenze c'è un uomo vicino ai fiancheggiatori delle Br che gestirono il sequestro del presidente della Dc. Su Panorama in edicola il 15 marzo

Delitto del giornalista slovacco Kuciak : La crisi politica scatenata dall’assassinio del giornalista Jan Kuciak, che indagava sui rapporti tra politica e criminalità. Ieri si era dimesso il ministro dell’Interno Kalinak

Delitto Pescara - c'è una svolta? : Continuano senza sosta le indagini per far luce sull'omicidio di Alessandro Neri .Oggi i carabinieri, su provvedimento della Procura, hanno sequestrato due auto, una Mercedes e una Audi. Le auto ...

Delitto Pescara - due auto sequestrate in casa del nonno di Alessandro : Delitto Pescara, due auto sequestrate in casa del nonno di Alessandro Delitto Pescara, due auto sequestrate in casa del nonno di Alessandro Continua a leggere L'articolo Delitto Pescara, due auto sequestrate in casa del nonno di Alessandro proviene da NewsGo.

Delitto di Pescara a una svolta : sequestrata un’auto in casadel nonno del giovane ucciso : I carabinieri si sono recati presso la villa di Gaetano Lamaletto a Giuliano Teatino, frequentata da un altro nipote. Forse la svolta nelle indagini

Delitto della pittrice - richiesta d'arresto bis per i Santoleri : GIULIANOVA. Per il codice di procedura penale è un atto dovuto dopo il passaggio del caso dalla Procura di Ancona a quella di Teramo. Ma per la cronaca la richiesta d'arresto bis per Giuseppe e Simone Santoleri , ex marito e figlio già in carcere, scandisce una nuova tappa dell'inchiesta sull'omicidio della pittrice Renata Rapposelli . La ...

“Prima l’ha decapitata - poi…”. Un Delitto così atroce da non sembrare vero. Vittima lei - 29 anni - giovane imprenditrice benvoluta da tutti. Una ferocia inaudita scatenata dal più assurdo dei motivi : Una storia terribile, un delitto drammatico e dalle dinamiche brutali, disgustose. A perdere la vita, uccisa dal suo ex fidanzato, è stata una giovane imprenditrice originaria della città di Odessa, in Ucraina. La ragazza si chiamava Anna Ergieva e aveva ventinove anni. L’uomo, secondo quanto riportato dal tabloid britannico Daily Mail, le avrebbe prima sparato in testa al culmine di una violenta lite e poi l’avrebbe ...

Pescara - tre piste per il Delitto di Alessandro Neri. Autopsia conferma : anche un colpo alla testa : Una vera e propria esecuzione per un delitto ancora misterioso anche se le indagini per l'omicidio di Alessandro Neri condotte dai carabinieri del comando provinciale di Pescara sembrano aver ...

Delitto di Pescara - l’autopsia : Alessandro Neri ucciso con un colpo alla testa : Il giovane trovato morto giovedì scorso raggiunto da due proiettili, quello mortale sparato al cranio da distanza ravvicinata

Pescara - tre piste per il Delitto di Alessandro Neri. Autopsia conferma : anche un colpo alla testa : L'Autopsia conferma che il giovane è stato ucciso con due colpi di pistola, il secondo alla testa. Ritrovato uno dei due proiettili

Delitto Pescara : due spari - uno mortale : 17.44 Sono stati due colpi di pistola, esplosi a distanza ravvicinata, ad uccidere Alessandro Neri, il 29enne trovato cadavere nei pressi di un canale, alla periferia di Pescara. Un colpo mortale è stato sparato alla testa e l'altro all'emitorace. Il primo proiettile è stato recuperato durante l'autopsia e ha chiarito che l'arma usata è di piccolo calibro. Lo ha rivelato il comandante dei carabinieri di Pescara in un incontro con i ...

Delitto Pamela - il Riesame : Lucky e Awelima restano in carcere : "Ho ucciso io Pamela" - Innocent Oseghal, il primo nigeriano arrestato per la morte di Pamela, avrebbe confessato l'omicidio durante un colloquio con la sua compagna avvenuto in carcere. A riferirlo è ...

"Pamela l'ho uccisa io - da solo" : svolta nelle indagini sul Delitto di Macerata : Le indagini sull'omicidio di Pamela Mastropietro potrebbero essere vicini alla definitiva svolta. Alla compagna, che era andata in carcere a trovarlo, Innocent Oseghale avrebbe confessato di averla uccisa da...