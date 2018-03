Decima puntata di Don Matteo 11 | anticipazioni 22 marzo | Sofia trova il suo vero padre

Don Matteo 11 - anticipazioni Decima puntata : Sofia trova suo padre : anticipazioni Don Matteo 11, trama 22 marzo: Anna gelosa di Marco Sofia inizierà a mettere insieme le tessere del suo passato nella prossima puntata di Don Matteo 11. Il decimo appuntamento della fiction con Terence Hill, vedrà come protagonista anche il Capitano Anna Olivieri che inizierà a far chiarezza nei suoi sentimenti. Nel primo episodio della decima puntata di Don Matteo 11, dal titolo Dimmi chi sei, in onda giovedì prossimo 22 marzo ...

Le Iene – Decima puntata del 14 marzo 2018 – Con Ilary Blasi, Teo Mammucari e la Gialappa's. : Nel mercoledì sera di Italia1 ecco un nuovo appuntamento con le Iene. Come ormai tradizione degli ultimi anni due appuntamenti settimanali alla domenica e in questa stagione al mercoledì. I conduttori Alla domenica il programma è condotto da Nicola Savino, Nadia Toffa, Matteo Viviani e Giulio Golia, mentre al mercoledì la celebre coppia Ilary Blasi

MasterChef Italia 7/ Anticipazioni e diretta : il Gargano e i segreti di Antonia Klugmann (Decima puntata) : MasterChef Italia 7 torna in onda oggi, giovedì 22 febbraio, con la decima puntata: prova in esterna sul Promontorio del Gargano. Chi sarà eliminato tra i concorrenti ancora in gara?

Amici 17 – Decima puntata del 10 febbraio 2018. Sephora nuova allieva, eliminata Claudia. : Amici di Maria de Filippi, meglio conosciuto semplicemente come Amici, è tornato con la 17° edizione al sabato pomeriggio e con una nuova classe. Proseguono le lezioni, le sfide e le prove di canto e di ballo per gli allievi, sempre più a rischio e che devono cercare di conquistarsi l'accesso nella classe che comporrà

Amici 2018 - Decima puntata di sabato 10 febbraio : la nuova allieva Sephora elimina Claudia : Sephora - Amici 2018 Nel sabato di Sanremo, non si fermano gli speciali di Amici 2018 e qui su DavideMaggio.it si rinnova l'appuntamento con il liveblogging per seguire e aggiornare in diretta minuto per minuto tutto ciò che accade in studio. Amici 2018: la diretta minuto per minuto del decimo speciale di sabato 10 febbraio 14.12: Aspettando Amici… con Maria De Filippi che entra in studio e dà il via alla puntata. Si parte dalla

SCANDAL - E’ arrivata la resa dei conti per Olivia nello Sneak Peek della Decima puntata : La verità sta per venire alla luce nella decima puntata della serie intitolata “The People v. Olivia Pope". Lo Sneak Peek rilasciato dalla ABC ci regala alcune anticipazioni su quello che vedremo questa sera nel TGIT di Shonda Rhimes. Quando entra nella casa in Vermont, il luogo che avrebbe coronato la storia d’amore tra lei e Fitz, Olivia si trova davanti tutti i suoi ex-colleghi. La donna è sconvolta, non può credere a ciò che sta ...

Linea Bianca – Decima puntata del 27 gennaio 2018 – Ovindoli, Roccaraso. : Nei sabati pomeriggio invernali di Raiuno è protagonista la montagna con Linea Bianca, giunta alla quarta edizione. Decimo appuntamento (il settimo del sabato più tre speciali andati in onda il 25 ,26 dicembre e 1 gennaio) oggi, come ogni sabato dalle 14 alle 15, con il programma, condotto da Massimiliano Ossini con la partecipazione della

SCANDAL - Olivia deve fare i conti con le sue azioni nel promo della Decima puntata : Dopo la puntata andata in onda ieri sera, intitolata “Good People”, la ABC ha diffuso il nuovo promo della serie prodotta da Shonda Rhimes. La puntata di ieri, scritta da Shonda Rhimes, Jess Brownell e Nicholas Nardini e diretta da Nzingha Stewart, ci ha fatto ripercorrere le tappe del rapimento di Quinn. L’episodio ci svela cosa è successo nel seminterrato di Rowan, fino allo sparo che ha scosso Olivia e la sua vita. Nel ...