Decay of Logos | il fantasy RPG di Amplify Creations è in arrivo questo autunno

(Di giovedì 15 marzo 2018) Il publisher Rising Star Games ha annunciato nella giornata di oggi che ilRPG diof, arriverà il prossimosu PC, PS4,Xbox One e Nintendo Switch.Come riporta Gamingbolt,ofè un gioco di ruolo che vi metterà nei panni di una giovane ragazza in cerca di vendetta. Il titolo proporrà un combat system tattico, vari equipaggiamenti, un sistema di progressione e sarà presente una mappa ricca di segreti da scoprire. Il gioco nasce da un'idea del lead game designer e programmatore Andre Constantino, che ha lavorato conper la realizzazione del progetto.Qui sotto è possibile visionare il trailer pubblicato in occasione dell'annuncio. Il video mette in risalto lo stile artistico piuttosto unico del gioco: dal punto di vista tecnico, sembra cheabbia portato a termine il suo lavoro con il motore ...