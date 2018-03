Debito pubblico | Bankitalia | “A gennaio risale a 2 279 miliardi In crescita di 24

Il Debito pubblico segna un altro record : a gennaio ha toccato quota 2.280 miliardi : Il debito pubblico cresce ancora e segna un nuovo record . Il dato, comunicato dalla Banca d'Italia, si è attestato a 2.279,9 miliardi di euro, con un aumento di 23,8 miliardi rispetto al mese precedente.L'incremento, spiega via Nazionale, è dovuto all'aumento da 29,3 a 54,5 miliardi delle disponibilità liquide del Tesoro, solo in parte compensato dall'avanzo di cassa delle amministrazioni pubbliche (1,2 miliardi ) e ...

La Grande Truffa : tasse & Debito pubblico : La conferenza illustra in modo semplice, alla portata di tutti, il funzionamento dell'economia e del sistema monetario al fine di fornire alle persone gli strumenti di base per leggere la realtà e ...

Il Debito pubblico rischia di sequestrare l'Italia per ancora lunghi anni : ... ovvero per fare qualche spesa in deficit e mai per misure di reale sostegno all'economia. debito pubblico, con la crisi un buco da 300 miliardi da tappare C'è un altro aspetto negativo poco indagato ...