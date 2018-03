Debiti con il Fisco sopra i 5mila euro | sospese pensioni e buonuscite

Stadio Ferraris - Debiti arretrati per Genoa e Sampdoria : ci sono le concessioni da pagare! : Da qualche settimana lo Stadio Ferraris è stato messo in vendita. Il Comune ha dato ufficialmente l’incarico all’agenzia del Demanio di produrre una perizia per stabilirne il valore sul mercato. Prima di procedere però con tutte le procedure per la vendita dell’impianto, gli ufficiali giudizari hanno bussato alla porta di Genoa e Sampdoria che devono ancora pagare oltre 1 milione e 400 mila euro di concessioni arretrate. In ...

Stadio Ferraris - concessioni non pagate : Per Genoa e Samp Debiti da quasi 1 - 5 milioni : Le due società devono pagare commissioni arretrate al comune. Intanto si lavora per vendere lo Stadio: valutazione tra 10 e 7 milioni, più 30 di lavori. L'articolo Stadio Ferraris, concessioni non pagate: Per Genoa e Samp debiti da quasi 1,5 milioni è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Debiti PA - Confimprenditori : “In questa campagna elettorale nessuno ne parla e le aziende possono fallire” : “Tra le svariate promesse elettorali che abbiamo sin qui ascoltato non ci pare d’aver sentito nessuno dare una parola di garanzia per la prossima legislatura... L'articolo Debiti PA, Confimprenditori: “In questa campagna elettorale nessuno ne parla e le aziende possono fallire” su Roma Daily News.

Palermo salda Debiti con A.Entrate : (ANSA) - Palermo, 25 GEN - Il Palermo Calcio ha chiuso il contenzioso con l'Agenzia delle entrate, saldando in un'unica soluzione i debiti della società. Il club rosanero ha presentato ieri pomeriggio ...

Ospedale di Cona - battaglia sui costi : "Costruito grazie ai Debiti" : Ferrara, 23 gennaio 2018 - Giallo a 'cinquestelle' sull' Ospedale di Cona . Secondo il capogruppo in Regione del M5S Raffaella Sensoli , infatti, i 100 milioni di euro che non sono mai arrivati dalla ...

Modica - approvati dal Consiglio 21 Debiti fuori bilancio : L'ultima seduta del Consiglio comunale a Modica è stata dedicata al voto dei debiti fuori bilancio. approvati a maggioranza tutti e ventuno

Sardegna - medico pagava i Debiti di gioco con gli assegni del paziente Video : Quei carnet di assegni erano stati per lui una manna dal cielo. E così – per cercare di risolvere i propri debiti di gioco – un #medico olbiese, Raffaele Vaccaro, 46 anni, al tempo direttore sanitario della Rsa “Sole di Gallura”, aveva ben pensato secondo la Procura [Video] di utilizzare quei soldi per saldare i debiti che aveva accumulato con le sue giocate al Videopoker. E così – secondo l’accusa – li aveva portati via dalla stanza del ...

Sardegna - medico pagava i Debiti di gioco con gli assegni del paziente : Quei carnet di assegni erano stati per lui una manna dal cielo. E così – per cercare di risolvere i propri debiti di gioco – un medico olbiese, Raffaele Vaccaro, 46 anni, al tempo direttore sanitario della Rsa “Sole di Gallura”, aveva ben pensato (secondo la Procura) di utilizzare quei soldi per saldare i debiti che aveva accumulato con le sue giocate al videopoker. E così – secondo l’accusa – li aveva portati via dalla stanza del pover’uomo che ...

Debiti fiscali? Ora pagabili in 72 rateSvolta sui Debiti con l'Erario. Sentenza : Rivoluzione sui debiti fiscali. Obbligo per l'Agenzia delle Entrate-Riscossione, ex Equitalia, a rateizzare i debiti dei cittadini in 72 rate. Lo stabilisce una Sentenza di commissione tributaria Segui su affaritaliani.it

Debiti fiscali pagabili in 72 rateSvolta sui Debiti con l'Erario Ecco la sentenza che cambia tutto : Rivoluzione sui debiti fiscali. Obbligo per l'Agenzia delle Entrate-Riscossione, ex Equitalia, a rateizzare i debiti dei cittadini in 72 rate. Lo stabilisce una sentenza di commissione tributaria Segui su affaritaliani.it

Roma - Raggi : con 13 mld Debiti no a Olimpiadi decisione giusta : Roma, 14 gen. (askanews) 'Con un debito sulle spalle di 13 miliardi il no alle Olimpiadi è stata una decisione giusta'. Lo ha rivendicato il sindaco di Roma, Virginia Raggi, intervistata da Giletti a ...

La società non ha denaro per i Debiti? Un comune concede il pagamento in natura : La decisione presa dal comune di Modena senz'altro lascerà perplesse molte persone, eppure nel capoluogo di provincia emiliano a un'azienda è stato permesso di pagare i debiti con gli arredi e le attrezzature da lavoro. La manovra non include tutti i debiti, ovviamente, ma caso per caso il comune potrebbe optare per altri mezzi per riscuotere quanto dovuto. ...Continua a leggere