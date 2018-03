Danneggia le auto in sosta e cerca di scappare | fermata

Un pino si abbatte a terra e Danneggia quattro auto : La Spezia - I Vigili del Fuoco sono intervenuti questa mattina, alle ore 8,30 circa, nel quartiere cittadino di Fossitermi per un albero caduto in un piazzale di Via Mascagni, all'incrocio tra Via di ...

Altri due incendi auto : ai Cappuccini Danneggiata la facciata di un'abitazione : Ancora auto in fiamme in provincia di Brindisi. Una macchina è stata investita da un incendio nel capoluogo. L'altra a Erchie. Momenti di grande apprensione si sono vissuti intorno alle ore 3 della ...

Maltempo Siena : grossa buca in strada Danneggia 11 auto : Grande impegno ieri per la Polizia di Stato a causa del Maltempo per la sicurezza dei cittadini. Nella serata, al Km 7+900 del Raccordo Siena Firenze, tra Badesse e Monteriggioni, si è formata una grossa buca di circa 1 metro di diametro, lungo la strada, nella corsia di marcia verso Firenze. La buca, originata dall’eccezionale ondata di gelo e neve che ha colpito la provincia di Siena, ha provocato il danneggiamento di circa undici autovetture ...

Burian - a Venezia crolla un lampione di 30 metri : quattro auto Danneggiate nel parcheggio del Porto Nuovo : Burian, il forte vento siberiano che in queste ore soffia sull’Italia, ha abbattuto un pilone di 30 metri nel parcheggio del Porto di Venezia. A poco più di 24 dal cartellone stradale abbattutosi domenica sul Ponte della Libertà, un lampione è caduto all’interno del parcheggio del Porto Nuovo, a Fusina, nei pressi della banchina cui attraccano anche i traghetti per la Grecia. La struttura ha danneggiato quattro auto, tutte vuote, una ...

Roma : cade pino su strada. Sei auto Danneggiate in Viale Tirreno : Roma – albero si abbatte su strada Capitale. Sei auto danneggiate Roma – Un pino è caduto questa mattina a Roma, in Viale Tirreno 106.... L'articolo Roma: cade pino su strada. Sei auto danneggiate in Viale Tirreno su Roma Daily News.

Palermo : Danneggiata auto sindaco Ustica - tagliati copertoni : Palermo, 16 feb. (AdnKronos) - danneggiata l'auto del sindaco di Ustica (Palermo), Attilio Licciardi. Ignoti hanno tagliato i copertoni della vettura, parcheggiata, dice lo stesso primo cittadino che ha presentato denuncia, "in una strada molto trafficata della mia isola". Polizia municipale e carab

Ecco i consigli per evitare di rompere o Danneggiare i tergicristalli dell’auto in inverno : I tergicristalli sono una parte fondamentale del veicolo quando le condizioni meteorologiche sono avverse. Una giusta manutenzione è ciò che serve per assicurarsi che funzionino al meglio. Fattori ambientali, come il sole, l’umidità e i detriti trasportati dall’aria, possono peggiorare le condizioni di questi dispositivi, già provati da freddo, neve e ghiaccio. I tergicristalli dovrebbero essere controllati ogni sei mesi e cambiati almeno una ...

Maltempo : a Selinunte crolla un muro e Danneggia delle auto : Maltempo nel trapanese, dove la forte pioggia, a tratti mista a grandine, in corso da ore, ha provocato danni anche a Marinella di Selinunte dove è crollato parte del muro che costeggia l’area della ex stazione ferroviaria. Il muro è caduto su alcune auto in sosta danneggiandole. Sul posto sono intervenuti i carabinieri e i vigili urbani che stanno ricevendo diverse telefonate da automobilisti bloccati nelle proprie vetture. Allagati pure ...

Salerno - Danneggiano 11 auto sul Trincerone : arrestati due giovani : Salerno. Nell'ambito dei rafforzati servizi di controllo del territorio per la prevenzione e la salvaguardia della sicurezza e dell'ordine pubblico e per contrastare ogni forma di illegalità, ...

Perde il controllo dell'auto e Danneggia la rotatoria di Ariano Irpino : La rotatoria di Ariano Irpino ha subito pesanti danni a causa di un sinistro stradale. A quanto pare, un giovane di Mirabella Eclano, transitando per quella strada, ha perso il controllo della sua ...

Prende una buca e Danneggia l'auto. Problemi sulla strada per Acquaviva : SAN BENEDETTO DEL TRONTO Una buca di notevoli dimensioni presente sul bordo della carreggiata ha creato notevoli disagi, questa mattina, ad un automobilista che, dopo aver preso il cratere, si è ...

Cade albero 25 m su strada a Roma : auto Danneggiate - nessun ferito : Roma, 17 gen. (askanews) - Una squadra del Comando di Roma sta intervenendo nella zona di Piramide a Roma, in Via Manlio Gelsomini n°26, per un albero di alto fusto caduto sulla sede stradale. Nella ...

