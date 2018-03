Dalla Chiesa ucciso da un boss della ' ndrangheta | la rivelazione di un pentito

Rita Dalla Chiesa torna in TV/ “Amici? Pochi! Ricordo per il mio compleanno Mara Venier…” : Rita Dalla Chiesa torna in TV con "Ieri Oggi Italiani", programma di Maurizio Costanzo; nel frattempo si sfoga: “Amici? Pochi! Ricordo per il mio compleanno Mara Venier mi portò..."(Pubblicato il Thu, 15 Mar 2018 08:49:00 GMT)

Nunzio Galantino : "Preti e vescovi massoni sono fuori Dalla Chiesa" : "Nei confronti della massoneria la Chiesa ha tenuto, da sempre e con chiarezza, lo stesso atteggiamento: tutto ciò che da singoli o gruppi attenta al bene comune a vantaggio di pochi non può essere accettato". Monsignor Nunzio Galantino, segretario Cei, denuncia i poteri occulti che avvelenano la vita sociale e politica italiana, insinuandosi talvolta nel mondo ecclesiale. Lo fa in un'intervista a Famiglia Cristiana (nel numero in ...

Al via “Ieri Oggi Italiani” - nuovo programma di Rita Dalla Chiesa. Tutte le informazioni : La storia, il costume e la società del Paese - con rari documenti d'epoca e molti ospiti in studio - sono il cuore del nuovo programma di Retequattro ideato da Maurizio Costanzo - “Ieri Oggi Italiani” - al via...

Reggio Calabria - il pentito Simone Canale : “Il generale Dalla Chiesa ucciso dal boss Nicola Alvaro” : A sparare al generale Carlo Alberto Dalla Chiesa sarebbe stato Nicola Alvaro conosciuto come ‘u zoppu’, un boss calabrese di Sinopoli oggi vecchio capo-bastone degli Alvaro detti “Coda-longa”. A rivelarlo al sostituto procuratore della Dda di Reggio Calabria Giulia Pantano, è stato il collaboratore di giustizia Simone Canale originario della provincia di Biella ma affiliato alla cosca Alvaro per volere di Nino Penna, un giovane rampollo della ...

Rita Dalla Chiesa torna a Forum? La sua risposta : Forum: dopo Barbara Palombelli tornerà Rita Dalla Chiesa alla conduzione? Quando c’era Rita Dalla Chiesa a Forum la televisione risplendeva di una certa signorilità ora andata perduta. Il magico trio del mattino composto da lei, Fabrizio Bracconeri e Marco Senise allietava le giornate degli italiani facendo riflettere su temi importanti quali l’abbandono degli animali, l’omofobia, il difficile rapporto genitore-figli e tanti ...

Mafia - l’arcivescovo di Palermo : “Dalla Chiesa omissioni nella lotta a Cosa nostra. Dobbiamo chiedere perdono” : Chiede scusa per quanto i suoi predecessori non hanno fatto nella lotta a Cosa nostra. È una presa di posizione netta quella di don Corrado Lorefice, l’arcivescovo di Palermo. “Dobbiamo chiedere perdono per quanto la Chiesa non ha fatto nel passato nei confronti della Mafia. Per quanto la Chiesa sia stata omissiva, per quando abbiamo annunciato ma non praticato valori evangelici a difesa di una terra violentata dalla Mafia”, ha ...

Conferenza-spettacolo sabato a Scandiano per i "Percorsi di legalità" : Nando Dalla Chiesa in scena parla di "Una strage semplice" : Che vide convergere Sud e Nord, economia e politica». Il libro vuole ricostruire «il contesto evidente in cui tutto accadde: per andare oltre la retorica, e oltre il mistero». Nando Dalla Chiesa, ...

“Addio Fabrizio…”. Finalmente - nuovo amore per Rita Dalla Chiesa. Dopo la separazione con Frizzi per la conduttrice è arrivato il pentimento e non ha mai veramente dimenticato l’ex. Ma oggi le cose sono cambiate e il suo cuore batte di nuovo : “Ho una vita piena d’amore” : Dopo qualche tempo di assenza, Rita Dalla Chiesa sta per tornare sul piccolo schermo con un nuovo programma. L’amata conduttrice, infatti, è in procinto di iniziare una nuova avventura con il programma Ieri oggi italiani che andrà in onda a partire dal prossimo 19 marzo in seconda serata su Rete 4. Un cambiamento di rotta rispetto a quanto fatto fino ad oggi, un modo per festeggiare ben 35 anni di televisione. La vita professionale ...

Padova - scandalo a luci rosse in canonica : sacerdote condannato Dalla Chiesa a togliere la tonaca : Don Andrea Contin, l'ex parroco Padovano di Busiago di Campo San Martino accusato di violenza privata aggravata per lo scandalo a luci rosse in canonica, è stato dimesso dallo stato clericale. Lo ...